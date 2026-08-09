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Wohnungen in Palodeia, Zypern

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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Zu verkaufen ist ein geräumiges Einfamilienhaus im Bau in der wünschenswerten Gegend von Pal…
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Wohnung 3 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
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Diese moderne Wohnanlage befindet sich im ruhigen hügeligen Vorort von Limassol – Palodeia –…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Ein neues Projekt in Palodia, Limassol. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen – entspan…
$307,581
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Dieses moderne 4-Schlafzimmer-Haus ist nachdenklich für Komfort, Funktionalität und Energiee…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
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Moderne Wohn- und Gewerbeentwicklung in Palodia, Limassol. Das Projekt verfügt über insgesam…
$322,880
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Dieses moderne 4-Schlafzimmer-Haus ist entworfen, um komfortable Familien mit großzügigen In…
$1,05M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
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Moderne Wohn- und Gewerbeentwicklung in Palodia, Limassol. Das Projekt verfügt über insgesam…
$322,880
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 1
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Fläche 62 m²
Stockwerk 1
Apartment mit 1 Schlafzimmer Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 1-Schlafzimmer…
$199,415
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Zu verkaufen ist ein geräumiges Einfamilienhaus im Bau in der wünschenswerten Gegend von Pal…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Luxusvilla zum Verkauf in Limassol. Die Unterkunft befindet sich auf 4 Stockwerken insgesamt…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
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Dieses moderne 4-Schlafzimmer-Haus ist entworfen, um komfortable Familien mit großzügigen In…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Dieses moderne Apartment befindet sich in Palodeia und bietet einen komfortablen Lebensstil …
$354,526
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Modernes Wohnen in Palodia (Blocks A & B) Diese 2-Zimmer-Woh…
$325,211
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Fläche 202 m²
Dieses moderne 4-Schlafzimmer-Haus ist nachdenklich für Komfort, Funktionalität und Energiee…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
3-Zimmer-Apartment Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 3-Zimmer-Apartment, 2-Ba…
$383,285
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Erleben Sie moderne Eleganz und anspruchsvolles Wohnen in diesem Off-Plan 4-Zimmer-Haus für …
$1,12M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Dieses moderne 4-Schlafzimmer-Haus ist durchdacht entworfen, um Komfort, Funktionalität und …
$1,05M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Apartment mit 1 Schlafzimmer Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 1-Schlafzimmer…
$214,872
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Fläche 76 m²
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Apartment mit 1 Schlafzimmer Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 1-Schlafzimmer…
$203,257
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Fläche 94 m²
Stockwerk 2
Apartment mit 2 Schlafzimmern Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 2-Zimmer-Apar…
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Fläche 189 m²
Jetzt auf dem Markt, eine Luxus, moderne, freistehende 4 Schlafzimmer unter Bau Villa mit pr…
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Palodeia, Zypern
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Apartment mit 2 Schlafzimmern – Modernes Wohnen in Palodia (Blocks A & B) Diese 2-Zimmer-Woh…
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Wohnung 2 zimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Palodeia, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
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Fläche 90 m²
Diese moderne Wohnanlage befindet sich im ruhigen hügeligen Vorort von Limassol – Palodeia –…
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 1
Apartment mit 2 Schlafzimmern Ferienwohnungen und Wohnräume Dieses anstehende 2-Zimmer-Apar…
$319,404
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Fläche 202 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/2
2-Schlafzimmer-Apartment – Geräumig und funktional Leben Wohnen und Essen Ein heller offener…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Schlafräume 4
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Fläche 202 m²
Entdecken Sie eine moderne Off-Plan-Residenz für Komfort, Effizienz und moderne Familienlebe…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
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Fläche 62 m²
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