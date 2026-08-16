Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Koinoteta Parekklesias, Zypern

;
penthäuser
7
1 Zimmer
27
2 Zimmer
74
3 Zimmer
28
Zeig mehr
172 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Auf den malerischen Hügeln des prestigeträchtigen Stadtteils Ayios Tikhonas gelegen, ist die…
$401,581
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine charmante Ein-Zimmer-Wohnung in der ruhigen Gegend von Parekklisia. Di…
$253,511
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Dieses schöne Anwesen genießt 360-Grad-Ansichten, einschließlich eines unverbauten Meeresleb…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Ein modernes Wohn-Mehrfamilienhaus im Herzen von Parekklisia, einem charmanten Dorf im Stadt…
$265,776
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
Grundstück zum Verkauf mit schöner Aussicht. Es kann für Gebäudefabrik für Wasser verwendet …
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Diese stilvolle Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem gepflegten Gated-Komplex in einer…
$386,450
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Ein Projekt bestehend aus 3 Neubauten in der Wohn- und Wohngegend Pareklissia, Limassol! Bes…
$397,551
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Ein Projekt bestehend aus 3 Neubauten in der Wohn- und Wohngegend Pareklissia, Limassol! Bes…
$409,074
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/2
Diese moderne Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer zeitgenössischen Wohnentwicklung in …
$262,236
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
Dieses weitläufige landwirtschaftliche Land, in Parekklisia gelegen, bietet eine einzigartig…
$403,313
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Ein Projekt bestehend aus 3 Neubauten in der Wohn- und Wohngegend Pareklissia, Limassol! Bes…
$362,981
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Ein neues Projekt in der renommierten Wohngegend in Parekklisia, Limassol. Das Hotel liegt 3…
$351,504
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Auf den malerischen Hügeln des prestigeträchtigen Stadtteils Ayios Tikhonas gelegen, ist die…
$539,266
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Dieses stilvolle Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich in einer modernen Wohnanlage in…
$370,550
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Ein Projekt bestehend aus 3 Neubauten in der Wohn- und Wohngegend Pareklissia, Limassol! Bes…
$362,981
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 1
Eine moderne 2-Zimmer-Wohnung in einer stilvollen neuen Wohnsiedlung in der begehrten Gegend…
$308,244
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 Schlafzimmer in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Stockwerk 1/5
Zu verkaufen bietet eine geräumige, moderne Wohnung, die im Bau ist, in der prestigeträchtig…
$5,47M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Eine moderne 2-Zimmer-Wohnung (Einheit 3) im Erdgeschoss eine zeitgemäße Wohnsiedlung im ruh…
$572,907
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 222 m²
Ein erstaunlicher moderner Komplex mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Entwickelt,…
$5,53M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Parekklisia, Zypern
Wohnung
Parekklisia, Zypern
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, zwei benachbarte Wohngrundstücke zu erwerben, zusammen ve…
$1,44M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Parekklisia, Zypern
Penthouse
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 3/3
Verkauf: Dieses geräumige Penthouse mit fertigen Schlüsseln bietet 111 m2 Wohnfläche, so das…
$524,575
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Auf den malerischen Hügeln des prestigeträchtigen Stadtteils Ayios Tikhonas gelegen, ist die…
$745,793
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 2
Eine moderne 2-Zimmer-Wohnung in einer stilvollen neuen Wohnsiedlung in der begehrten Gegend…
$353,910
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2
Modernes und luxuriöses 3-Zimmer-Apartment mit Meerblick in der Nähe von Parklane Hotel in L…
$795,606
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 3/3
Diese stilvolle Zwei-Zimmer-Wohnung bietet die perfekte Balance von Komfort, Funktionalität …
$358,288
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Penthouse in Agios Tychonas, Zypern
Penthouse
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Stockwerk 4/4
Geräumiges Penthouse zum Verkauf im Rahmen des Projekts in der renommierten Gegend von Agios…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Ein Projekt bestehend aus 3 Neubauten in der Wohn- und Wohngegend Pareklissia, Limassol! Bes…
$345,697
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Diese luxuriöse 2-Zimmer-Wohnung, in einem der am Strand von Limassol gelegenen Projekte, bi…
$3,31M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Parekklisia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 409 m²
Diese exklusiven Villen befinden sich in einer ruhigen Wohngegend von Limassol und sind eine…
$2,60M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Ein Projekt bestehend aus 3 Neubauten in der Wohn- und Wohngegend Pareklissia, Limassol! Bes…
$362,981
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Koinoteta Parekklesias, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen