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Wohnungen am See in Zypern

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Limassol
9
Paphos
2322
Larnaka
1527
Peyia
360
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14 immobilienobjekte total found
Wohnung in Melini, Zypern
Wohnung
Melini, Zypern
Landwirtschaftliches Land in Melini Dorf in Larnaca in G3 Zone, mit 10 % Deckungsverhältnis,…
$56,464
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Wohnung in Mandria, Zypern
Wohnung
Mandria, Zypern
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,378
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Wohnung in Melini, Zypern
Wohnung
Melini, Zypern
Schönes landwirtschaftliches Grundstück in Melini Dorf in Larnaca in G3 Zone, mit 10 % Decku…
$63,378
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung in Melini, Zypern
Wohnung
Melini, Zypern
Landwirtschaftliches Land in Melini Dorf Larnaca in G3-Zone, mit 10 % Deckungsverhältnis, Ba…
$44,941
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Wohnung 13 zimmer in Pano Lefkara, Zypern
Wohnung 13 zimmer
Pano Lefkara, Zypern
Zimmer 13
Schlafräume 9
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Pano Lefkara, Larnaka, Zypern
$3,10M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 7/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$259,997
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Wohnung 3 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$240,306
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Penthouse 3 zimmer in Larnaka, Zypern
Penthouse 3 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$377,623
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/8
Dieses bevorstehende Wohnprojekt bietet ein modernes und luxuriöses Wohnerlebnis, das sowohl…
$410,795
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Penthouse in Larnaka, Zypern
Penthouse
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 247 m²
Stockwerk 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56M
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Wohnung 3 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Larnaca Stadt, Larnaka, Zypern
$491,230
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 129 m²
Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Limassol (city), Limassol (Lemesos), Zypern
$613,768
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Eigenschaftstypen in Zypern

penthäuser
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studio-wohnungen
1 Zimmer
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