Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Zygi
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Zygi, Zypern

8 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Dieses charmante Apartment befindet sich in Zygi, Larnaca. Perfekt direkt am Strand gelegen,…
$186,064
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 6 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 784 m²
$4,90M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 303 m²
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Wohnung 4 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 405 m²
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 294 m²
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 583 m²
$2,27M
Eine Anfrage stellen
ResideReside
Wohnung 5 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 578 m²
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Wohnung in Zygi Bereich, genau gegenüber dem Strand zum Verkauf! Die Wohnung befindet sich i…
$201,617
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Zygi, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen