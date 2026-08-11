Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Dali
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Dali, Zypern

;
27 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Einführung einer bevorstehenden Entwicklung eines kleinen, zweistöckigen Wohnungsbaus in Kal…
$189,081
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Diese neu im Bau 3 Schlafzimmer Luxusresidenz verkörpert modernes Design und Funktionalität.…
$366,344
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 4 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4
Fläche 136 m²
Es steht im Bau eines Apartments mit vier Schlafzimmern in der Provinz Germasogeia - Limasso…
$783,909
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 1
Fläche 58 m²
Luxury one bedroom apartment for sale under construction in Aglantzia - Nicosia province, wi…
$107,881
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4
Fläche 137 m²
Apartment mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Germasogeia - Limassol, mit 135 …
$798,098
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 1
Fläche 71 m²
Gebrauchte Wohnung mit einem Schlafzimmer zum Verkauf in der Provinz Kaparis - Famagusta. Di…
$94,024
Eine Anfrage stellen
Zimmer 5 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 5 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 5
Fläche 282 m²
Unabhängiges Luxushaus mit fünf Schlafzimmern zum Verkauf in der Provinz Germasogeia - Limas…
$800,790
Eine Anfrage stellen
Zimmer 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 167 m²
Modernes unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Agios Trimithias - Provinz …
$235,232
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 168 m²
Three bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in City Cente…
$790,781
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 1
Fläche 64 m²
One bedroom apartment for sale in Lakatamia - Nicosia province, on the 1st floor of a three-…
$94,984
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 101 m²
Two bedroom apartment under construction with for sale in Agia Fila - Limassol Province, wit…
$232,586
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 112 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung im Bau in Dasoupoli - Provinz Nikosia, mit 83 qm. überdachte Innenfläche…
$244,959
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 131 m²
Zu verkaufen im Bau eines Drei-Zimmer-Apartments in Agios Athanasios - Provinz Limassol, mit…
$782,930
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Dali, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Dali, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Dali, Nicosia, Zypern
$350,820
Eine Anfrage stellen
Zimmer 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 167 m²
Modernes unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Agios Trimithias - Provinz …
$232,837
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 156 m²
$815,865
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 117 m²
For sale under construction two bedroom floor apartment in Faneromeni - Larnaka province. It…
$264,261
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 190 m²
Three bedroom whole floor apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Provi…
$800,790
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 156 m²
$771,989
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 1
Fläche 57 m²
Luxury one bedroom apartment for sale under construction in Aglantzia - Nicosia province, wi…
$108,465
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 102 m²
Two bedroom apartment under construction for sale in City Center - Limassol Province, with 8…
$254,958
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 1
Fläche 58 m²
Luxury one bedroom apartment for sale under construction in Aglantzia - Nicosia province, wi…
$107,881
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 1
Fläche 57 m²
Luxury one bedroom apartment for sale under construction in Aglantzia - Nicosia province, wi…
$108,465
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 3
Fläche 155 m²
Luxus-Penthouse-Wohnung mit drei Schlafzimmern zum Verkauf mit Dachgarten in Pantheon - Prov…
$779,871
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 2
Fläche 112 m²
Two bedroom apartment for sale under construction in Dasoupoli - Nicosia province, with 83 s…
$235,232
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Dali, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Dali, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Dali, Nicosia, Zypern
$432,543
Eine Anfrage stellen
Zimmer 4 zimmer in Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4 zimmer
Agios Konstantinos Elenis, Zypern
Zimmer 4
Fläche 256 m²
Unabhängiges Luxushaus mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Germasogeia - Provinz Limassol,…
$791,784
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Dali, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen