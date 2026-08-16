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Wohnungen in Agia Napa, Zypern

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119 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 486 m²
Stockwerk 25/26
Im legendären Twisted Tower in der Ayia Napa Marina steht eine außergewöhnliche Sky-Residenz…
$10,38M
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Penthouse in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 486 m²
Stockwerk 25/25
Hoch über dem Hafen, sowohl vom Land als auch vom Meer, sind zwei Türme sichtbar, die zum Sy…
$10,50M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Objektbeschreibung: Die Hidden Gem Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insge…
$334,517
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 934 m²
Objektbeschreibung: Ein gemischt genutztes Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktio…
$382,534
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Über Athens Goddess Residences... Erleben Sie außergewöhnliches Wohnen …
$282,048
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 814 m²
Objektbeschreibung: Ein gemischt genutztes Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktio…
$325,439
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Objektbeschreibung: Die Hidden Gem Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insge…
$328,523
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Objektbeschreibung: Die Raya Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insgesamt 3…
$171,284
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 5 733 m²
Objektbeschreibung: VERSTECKTES JUWEL B202
$171,284
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 23/25
Luxus Apartments Dieses ikonische High-Risiko befindet sich im kommerziellen Zentrum des Ya…
$2,07M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung hat alles, was Sie für einen regelmäßigen Kurzurlaub oder einen lange…
$726,063
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 4/25
Luxus Apartments Dieses ikonische High-Risiko befindet sich im kommerziellen Zentrum des Ya…
$1,68M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
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Fläche 76 m²
Objektbeschreibung: Die Hidden Gem Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insge…
$346,507
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Premium Wohnprojekt im Herzen von Ayia Napa. Die Entwicklung besteht aus nur 3 Wohnungen, so…
$512,558
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Über Athens Goddess Residences... Erleben Sie außergewöhnliches Wohnen …
$279,764
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Stockwerk 9/25
Luxus Apartments Dieses ikonische High-Risiko befindet sich im kommerziellen Zentrum des Ya…
$987,248
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Wohnung 5 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 716 m²
Die Villen befinden sich um einen schönen Strand mit feinkörnigem Sand. Diese 11 exklusiven …
$9,54M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 74 m²
Objektbeschreibung: Über Athens Goddess Residences... Erleben Sie außergewöhnliches Wohnen …
$261,493
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 814 m²
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$341,426
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Hoch über dem Yachthafen sind zwei ikonische Türme, sichtbar von Land und Meer. Über 100 Met…
$714,181
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Agia Napa, Zypern
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Fläche 105 m²
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 14/25
Luxus Apartments Dieses ikonische High-Risiko befindet sich im kommerziellen Zentrum des Ya…
$1,86M
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Gemütliche 3-Zimmer-Wohnung in Ayia Napa. Schlüsselmerkmale Moderner Komplex mit nur 6 Einh…
$1,24M
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Schlafräume 2
Fläche 74 m²
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$276,338
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Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Objektbeschreibung: Die Raya Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insgesamt 3…
$211,250
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Fläche 76 m²
Objektbeschreibung: Die Hidden Gem Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insge…
$340,512
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Wohnung 4 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 346 m²
Dieses Resort-Komplex ist ein Elite-Projekt von 41 Luxusvillen in einer seltenen und exklusi…
$2,75M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Luxus Apartments Dieses ikonische High-Risiko befindet sich im kommerziellen Zentrum des Ya…
$2,67M
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Fläche 74 m²
Objektbeschreibung: Über Athens Goddess Residences... Erleben Sie außergewöhnliches Wohnen …
$258,068
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