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Wohnungen in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 148 m²
Wir freuen uns, unser neu abgeschlossenes Renovierungsprojekt in der Anlage bekannt zu geben…
$708,279
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Diese atemberaubende Wohnentwicklung befindet sich in der ruhigen Gegend von Pyrgos, Limasso…
$415,297
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
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Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Diese atemberaubende Wohnentwicklung befindet sich in der ruhigen Gegend von Pyrgos, Limasso…
$413,973
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$491,719
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Diese atemberaubende Wohnentwicklung befindet sich in der ruhigen Gegend von Pyrgos, Limasso…
$389,341
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/5
Das exklusive Resort, Limassols erstes High-End-Eigentum am Meer in Zusammenarbeit mit dem b…
$838,736
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
2-Zimmer Beachfront Apartment - Pyrgos, Limassol Diese prestigeträchtige Zwei-Zimmer-Wohnun…
$2,09M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$298,018
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$300,715
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Wohnung in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung
Pyrgos Lemesou, Zypern
Ein landwirtschaftliches Land im Pyrgos-Dorf in Limassol, in Ga4-Zone, 10% Deckungsverhältni…
$69,139
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$525,076
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$298,018
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$465,411
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Dieser neue Wohnkomplex ist ein Raum für die Elite und bietet insgesamt 85 völlig verschiede…
$1,19M
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Wohnung 4 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 163 m²
Diese Luxusvilla in der malerischen Gegend von Limassol Pyrgos bietet den idealen Ort für ei…
$1,44M
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Wohnung 3 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 4/7
Wohnung G502 Details: Innere Fläche - 145 m² Überdachte Veranda - 45 m² Überdachter priva…
$2,35M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Modernes Projekt befindet sich in Pyrgos Dorf, Limassol. Nur zehn Minuten von den Stränden m…
$691,848
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$246,560
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Atemberaubende Meerblick Neue Schlüsselfertige Projektvilla in der Nähe von ST RAPHAEL 5 STA…
$1,03M
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Wohnung 4 zimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Das in einem ruhigen Wohnteil von Pyrgos gelegene Kammerprojekt von vier Doppelhaushälften v…
$611,004
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Atemberaubende Meerblick Brandneue Schlüsselfertige Projektvilla in Pyrgos touristischen Ber…
$1,26M
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$379,644
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/3
Verkauf: Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung, derzeit im Bau, befindet sich in der renommierten Gege…
$757,719
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Wohnung in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung
Pyrgos Lemesou, Zypern
LAND 1533 m2 IN PYRGOS Land von 1533m2 in diesem neu gebauten Wohngebiet von Pyrgos. Das Lan…
$337,162
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Dieser neue Wohnkomplex ist ein Raum für die Elite und bietet insgesamt 85 völlig verschiede…
$1,07M
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Modernes Projekt befindet sich in Pyrgos Dorf, Limassol. Nur zehn Minuten von den Stränden m…
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Ein neuer Wohnkomplex bietet eine Sammlung von wunderschön gestalteten Ein-, Zwei- und Drei-…
$428,892
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Der Komplex besteht aus 4 Blöcken mit einer großen Auswahl von 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmer Wo…
$1,07M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Diese atemberaubende Wohnentwicklung befindet sich in der ruhigen Gegend von Pyrgos, Limasso…
$291,262
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Wohnung 2 zimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
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Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/14
Eine außergewöhnliche 2-Zimmer-Wohnung wird in einem Landmark-Strandturm neben St. Raphael M…
$1,85M
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Immobilienangaben in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern

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