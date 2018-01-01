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Новые апартаменты в жилом комплексе премиум класса Golf Green с богатейшей инфраструктурой, район DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€470,670
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15
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О комплексе

Комплекс расположен среди качающихся пальм и потрясающих видов на район DAMAC Hills. В этом замечательном месте находится знаменитый международный гольф-клуб Трампа в Дубае, а также обширный парк площадью почти 4 миллиона квадратных футов. Это обширное зеленое пространство представляет собой множество тематических зон для отдыха, в том числе спортивные площадки, скейт-парк, волновой бассейн, контактную ферму, парк для собак и множество других привлекательных достопримечательностей. Элитный комплекс предлагает квартиры с 1-2 спальнями и таунхаусы с 2-3 спальнями.

Расположение и объекты поблизости
  • Клуб поло и конного спорта в Дубае – 10 минут
  • Дубайский автодром – 12 минут
  • Клуб конного спорта и поло Plantation - 11 минут
  • Дубайский международный стадион – 14 минут
  • Спортивный комплекс Хамдан – 15 минут
  • Торговый центр First Avenue – 11 минут
  • Молл Эмиратов – 24 минуты
  • Медицинский центр Астер – 9 минут
  • Медицинская больница Парквью – 12 минут
  • Королевский госпиталь NMC – 19 минут
  • Отель Park Inn by Radisson – 10 минут
  • Отель Studio One – 9 минут
  • Five Hotel Jumeirah Village Circle – 19 минут
  • Школа Джебель Али – 5 минут
  • Международная школа Fairgreen – 11 минут
  • Глобальная индийская международная школа – 16 минут
  • Общественная школа Сафа – 18 минут
  • Королевская школа – 21 минута
  • Международный аэропорт Аль-Мактум – 28 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новые апартаменты в жилом комплексе премиум класса Golf Green с богатейшей инфраструктурой, район DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€470,670
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Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты The Paragon с выгодной локацией и главным экономическим центром Дубая. Хотите приобрести апартаменты с удобной локацией и главными экономическими центрами Дубая? Тогда Вам идеально подойдёт жилой комплекс The Paragon by IGO. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Paragon by IGO - современные апартаменты с системой "умный дом" , 21 этажный жилой комплект с квартирами от формата studio до просторных апартаментов с тремя спальнями. Идеально расположенный рядом с Даунтауном и главными экономическими центрами Дубая. Каждая квартира ультрасовременна с безупречной эстетикой и может похвастаться панорамным видом на канал Дубая или пышные виды на парк внизу. ОСОБЕННОСТИ: ▪ Балконы с видом на Дубайский канал, Бурдж-Халифа и панораму города ▪ Прямой доступ к парковым зонам ▪ Апартаменты оборудованы мебелью и бытовой техникой ▪ Бассейны, тренажерный зал, корт для сквоша, кинотеатр, коворкинг, бизнес-центр, барбекю-зона, симуляторы гольфа и тенниса План платежей: - 10% бронирование - 40% во время строительства - 50 % при завершении строительства БОНУС! - Скидка 100% на сбор Земельного департамента Мы гарантируем безопасную сделку с застройщиком, юридическое сопровождение на каждом этапе сделки. Только надёжные объекты недвижимости! Заинтересовало предложение? Позвоните нам, и мы предоставим полную информацию по приобретению апартаментов!
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Многоквартирный жилой дом 1BR | Onyx | Binghatti
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€230,000
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Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Jumeirah Village Circle, известной как Onyx от Binghatti. Основные моменты; Уникальный и непревзойденный стиль архитектуры Высококачественная отделка и замечательная эстетика Роскошный образ жизни с блестящим комфортом современного элемента Рядом с основными торговыми центрами и академическими центрами Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 740 кв. Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Медицинский центр Детская игровая площадка пляж Беговая дорожка, Велоспорт и Бег Школа и Институт Спортивный корт Общественный зал Теннис и Баскетбольный корт Фитнес-центр Спа и Сауна Соседство поблизости; Источники – 1,8 км Jumeirah Village Triangle – 2.1Km Высоты Победы – 2,6 км Эмираты Хиллз – 2,8 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seascape | Prime Location
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