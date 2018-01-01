Новые апартаменты в жилом комплексе премиум класса Golf Green с богатейшей инфраструктурой, район DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ

Комплекс расположен среди качающихся пальм и потрясающих видов на район DAMAC Hills. В этом замечательном месте находится знаменитый международный гольф-клуб Трампа в Дубае, а также обширный парк площадью почти 4 миллиона квадратных футов. Это обширное зеленое пространство представляет собой множество тематических зон для отдыха, в том числе спортивные площадки, скейт-парк, волновой бассейн, контактную ферму, парк для собак и множество других привлекательных достопримечательностей. Элитный комплекс предлагает квартиры с 1-2 спальнями и таунхаусы с 2-3 спальнями.Расположение и объекты поблизости