Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ

Siniya Island Villas на острове Sobha Siniya Island – это место, где слияние первозданной природы и роскоши создает непревзойденную атмосферу уюта и комфорта. Представьте, как вы нежитесь на солнце, чувствуете теплый песок под ногами и погружаетесь в кристально чистые лазурные воды, которые словно манят вас в свои объятия. В этом проекте представлены роскошные полностью меблированные виллы с 4-6 спальнями, из окон которых открывается захватывающий вид на ухоженные поле для гольфа и сверкающий морской пляж. Здесь вы найдете всё, что нужно для полноценного отдыха: от активных водных развлечений до умиротворяющих прогулок по уединенному пляжу. Каждый день здесь превращается в праздник — наслаждайтесь различными активностями или просто расслабляйтесь в окружении природной красоты. Большой и прекрасно спроектированный мост длиной 1,7 км соединяет остров с городом, обеспечивая легкий доступ к лучшим благам цивилизации, оставляя в стороне шум мегаполиса. Это идеальное место как для частых, так и спонтанных поездок на выходные. Вы легко сможете перемещаться между городом и своим новым домом, наслаждаясь живописными видами по дороге.

Сообщество на Sobha Siniya Island - это место, где роскошь встречает отдых. Вам откроется уникальная возможность стать частью активной жизни, где дружеские связи укрепляются на зеленом поле для гольфа или во время совместных выходных на берегу моря. Здесь, среди теплых морских волн и ярких закатов, каждый момент становится частью вашей истории. Представьте утро, когда вы гуляете с детьми по берегу, собирая ракушки, или наслаждаетесь романтическим ужином при свечах под звуки моря. Каждый день будет приносить вам новые незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся в вашем сердце на всю жизнь.

Не упустите возможность стать частью этого невероятного места, где каждое утро начинается с моря и тихого шепота ветра. Вам доступны различные водные виды спорта: от сноркелинга до кайтсёрфинга, что принесёт вам запас адреналина и новых впечатлений.

Дополнительные возможности

Рассрочка - 60/40:

10 % – при бронировании;

10 % – 1-ый платеж спустя 3 месяца после бронирования;

10 % – 2-ой платеж спустя год после бронирования;

10 % – 3-ий платеж спустя 15 месяцев после бронирования;

10 % – 4-ый платеж спустя 2 года после бронирования;

10 % – 5-ый платеж спустя 30 месяцев после бронирования;

40 % – во время сдачи проекта (4 кв. 2027).

Близкое расположение к морю;

Частные пляжи с белоснежным песком;

Поле для гольфа;

Широкий выбор типа недвижимости

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Резиденция располагается всего в 50 минутах езды от Дубая и в 30 минутах от Шарджи, в 10 минутах от острова Аль-Марджан.