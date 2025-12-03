Жилой комплекс Ocean Walk

Ocean Walk — премиальный жилой комплекс у воды, где архитектура повторяет ритм океана и формирует атмосферу спокойствия и приватного курортного образа жизни.
Ocean Walk — новый проект Wellington Developments, расположенный в престижной части Dubai Islands.
Жители получают исключительный доступ к пляжам Dubai Islands, морской прогулочной зоне и современным инфраструктурным объектам района. Благодаря близости ключевых дорожных артерий Ocean Walk сочетает курортную атмосферу и удобную транспортную доступность — идеальное сочетание для семьи, инвестиций или проживания на постоянной основе.
Инфраструктура комплекса:
— Современный тренажёрный зал;
— Просторная зона йоги и медитации;
— Дзен-сад с мягким ландшафтом;
— Бассейн с зонами отдыха;
— Мини-падел-корт;
— Зона расслабления с мягкой подсветкой и lounge-мебелью;
— Полностью меблированные резиденции.
Локация и транспортная доступность
Ocean Walk расположен в стратегической зоне Dubai Islands:
— Deira Mall — 6 минут;
— Waterfront Market — 8 минут;
— Dubai Islands Beach — 9 минут;
— Dubai Islands Marina — 10 минут;
— Международный аэропорт Дубая — 15 минут.
Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и организации просмотра.