Жилой комплекс Ocean Walk

Ocean Walk — премиальный жилой комплекс у воды, где архитектура повторяет ритм океана и формирует атмосферу спокойствия и приватного курортного образа жизни.



Ocean Walk — новый проект Wellington Developments, расположенный в престижной части Dubai Islands.



Жители получают исключительный доступ к пляжам Dubai Islands, морской прогулочной зоне и современным инфраструктурным объектам района. Благодаря близости ключевых дорожных артерий Ocean Walk сочетает курортную атмосферу и удобную транспортную доступность — идеальное сочетание для семьи, инвестиций или проживания на постоянной основе.



Инфраструктура комплекса:

— Современный тренажёрный зал;

— Просторная зона йоги и медитации;

— Дзен-сад с мягким ландшафтом;

— Бассейн с зонами отдыха;

— Мини-падел-корт;

— Зона расслабления с мягкой подсветкой и lounge-мебелью;

— Полностью меблированные резиденции.



Локация и транспортная доступность

Ocean Walk расположен в стратегической зоне Dubai Islands:

— Deira Mall — 6 минут;

— Waterfront Market — 8 минут;

— Dubai Islands Beach — 9 минут;

— Dubai Islands Marina — 10 минут;

— Международный аэропорт Дубая — 15 минут.



