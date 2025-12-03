  1. Realting.com
  ОАЭ
  Дубай
  Жилой комплекс Ocean Walk

Жилой комплекс Ocean Walk

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
;
17
ID: 33013
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн
  Тренажерный зал
  Лифт

Дополнительно

  Удаленная сделка

О комплексе

Ocean Walk — премиальный жилой комплекс у воды, где архитектура повторяет ритм океана и формирует атмосферу спокойствия и приватного курортного образа жизни.

Ocean Walk — новый проект Wellington Developments, расположенный в престижной части Dubai Islands.

Жители получают исключительный доступ к пляжам Dubai Islands, морской прогулочной зоне и современным инфраструктурным объектам района. Благодаря близости ключевых дорожных артерий Ocean Walk сочетает курортную атмосферу и удобную транспортную доступность — идеальное сочетание для семьи, инвестиций или проживания на постоянной основе.

Инфраструктура комплекса:
— Современный тренажёрный зал;
— Просторная зона йоги и медитации;
— Дзен-сад с мягким ландшафтом;
— Бассейн с зонами отдыха;
— Мини-падел-корт;
— Зона расслабления с мягкой подсветкой и lounge-мебелью;
— Полностью меблированные резиденции.

Локация и транспортная доступность
Ocean Walk расположен в стратегической зоне Dubai Islands:
— Deira Mall — 6 минут;
— Waterfront Market — 8 минут;
— Dubai Islands Beach — 9 минут;
— Dubai Islands Marina — 10 минут;
— Международный аэропорт Дубая — 15 минут.

Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и организации просмотра.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
