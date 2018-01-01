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Gardens 2

Дубай, ОАЭ
от
€169,024
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UP
15
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О комплексе

Премиальные апартаменты для жизни и инвестиций! Предоставим каталог инвестора! Высокий доход от 10%! Беспроцентная рассрочка! Gardens 2 в Arjan!

Доход от сдачи в аренду - от 1250$

Инфраструктура: камеры видеонаблюдения, супермаркет, детская игровая площадка, мечеть, спортивные сооружения, зона для барбекю, школы, пышные зеленые парки, спортзал, рестораны, бассейн, парковка.

Расположение:
Арьян расположен на окраине Дубая, в Дубайленде, ОАЭ. Это наиболее предпочтительное место, откуда можно легко добраться до различных престижных мест Дубая.

4 минуты – Дубайский сад бабочек
12 минут – JVC
8 минут – Международный стадион Дубая
26 минут – международный аэропорт Дубая
26 минут – центр Дубая
5 минут - Аль-Барша Юг

План оплаты:
60 % - на стадии строительства
40 % - по завершении

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Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Royal BIP Real Estate Brokers is excited to off its clients amazing 2 bedroom apartment, located in Town Square, known as Holland Gardens by Nshama Payment Plan; Down Payment – 10% During Construction – 40% On Handover – 50% Amenities & Facilities; 2 Bedroom 2 Bath Unfurnished BUA; 1,006 Sqft Laundry space Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Tennis court Cycling, Running & Joggin track School Fitness centre Sports court Garden Yoga & Meditation Supermarket & Shopping area Spa & Sauna room For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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