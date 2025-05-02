Жилой комплекс Новая резиденция Cove Boulevard с бассейном, бизнес-залом и конференц-залами, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Cove Boulevard – уникальный архитектурный шедевр, который изменит представление о городской жизни в Дубае. Это не просто жилой комплекс, а настоящая концепция жизни, где резиденции премиум-класса сочетаются с престижными офисными пространствами, создавая идеальные условия для работы, отдыха и личного развития. Этот проект станет идеальным выбором как для успешных бизнесменов, так и для инвесторов, стремящихся к стабильному доходу, а также для тех, кто мечтает жить в динамичном районе с развитой инфраструктурой.

Здание спроектировано с учетом самых высоких стандартов – 2 подземных уровня, просторный цокольный этаж, 4 уровня парковки и 30 жилых и офисных этажей. Первые 14 этажей отведены под коммерческие офисные помещения, а с 15-го этажа начинаются эксклюзивные жилые резиденции.

Полностью меблированные и оборудованные апартаменты включают просторные с 1-3 спальнями квартиры с панорамными видами на городской пейзаж Дубая. В отделке использованы премиальные материалы. Установлена система “умный дом”.

Жители Cove Boulevard смогут наслаждаться первоклассными удобствами. На крыше здания расположен инфинити-бассейн. Современный фитнес-центр, зоны для йоги и медитации, джакузи в дзен-саду, зоны для барбекю и пикников, а также эксклюзивный клубный лаунж – все это создано для обеспечения высочайшего комфорта. Для детей предусмотрена игровая площадка, а для ценителей природы – прогулочные зоны и сад на крыше. Просторный паркинг и круглосуточный консьерж-сервис обеспечивают дополнительное удобство для жильцов.

Удобства:

Инфинити-бассейн и сад на крыше

Полностью оборудованный тренажерный зал

Детская игровая площадка

Клубная комната

Зона барбекю

Дзен-сад с джакузи

Йога на свежем воздухе

Просторная парковка

Прогулочная дорожка

Доступ во внутренний двор

Бизнес-зал

Конференц-залы

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года

Рассрочка: 60/40, 70/30.

Особенности квартир

Полностью меблированные и оборудованные апартаменты

Преимущества

Cove Boulevard – это идеальный вариант для инвесторов благодаря удобному плану рассрочки на 6 лет, включающий платежи после сдачи проекта. Долгий цикл строительства высотной башни (около 3 лет) позволяет гибко планировать инвестиции, а сравнительно небольшое количество жилых юнитов в сочетании с офисными площадями делает проект привлекательным с точки зрения ликвидности и высокого спроса.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом центре Dubailand, что обеспечивает его жителям быстрый доступ ко всем ключевым районам города. Рядом находятся Academic City, Zayed University, а также легкий выезд на Dubai-Al Ain Road, соединяющий комплекс с главными магистралями Дубая. Это делает проект привлекательным как для личного проживания, так и для инвестиций.