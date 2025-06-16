Жилой комплекс Престижный жилой комплекс рядом с парком в районе Dubai Science Park, Дубай, ОАЭ

11 Hills Park от TownX — это престижный жилой комплекс, который поднимет ваш уровень жизни в Дубае на новые высоты. Расположенный в экологически чистой и зелёной зоне, в окружении парков и живописных ландшафтов, проект создаёт уникальную атмосферу комфорта в самом центре динамичного города.

Современные студии и апартаменты с одной спальней в 11 Hills Park предлагают продуманные планировки с использованием новейших технологий и материалов. Просторные помещения с панорамными окнами позволяют наслаждаться потрясающими видами на окружающую природу и создают ощущение простора и лёгкости. Кухни полностью оборудованы, что делает каждый день удобным и стильным.

Среди удобств комплекса — два бассейна, два фитнес-центра, сады, беговые дорожки, площадки для баскетбола и пэддл-тенниса, а также многофункциональные спортивные зоны. Всё, что необходимо для активного и здорового образа жизни, находится под рукой.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в престижном районе Dubai Science Park, который привлекает внимание профессионалов со всего мира. Этот район идеально подходит для людей, ориентированных на инновации и устойчивое развитие, что делает его ещё более привлекательным для тех, кто ищет не просто жильё, а динамичную и перспективную среду для жизни и работы.