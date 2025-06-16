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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс рядом с парком в районе Dubai Science Park, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$236,517
06.07.2025
$236,517
05.07.2025
$236,902
04.07.2025
$235,952
03.07.2025
$236,218
02.07.2025
$236,336
01.07.2025
$237,759
29.06.2025
$237,723
28.06.2025
$238,155
27.06.2025
$238,336
26.06.2025
$239,612
25.06.2025
$240,388
24.06.2025
$242,445
22.06.2025
$241,781
21.06.2025
$242,014
20.06.2025
$243,240
19.06.2025
$242,373
18.06.2025
$241,150
17.06.2025
$241,562
15.06.2025
$241,253
14.06.2025
$241,269
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19
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Описание Описание
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ID: 23187
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414207
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

11 Hills Park от TownX — это престижный жилой комплекс, который поднимет ваш уровень жизни в Дубае на новые высоты. Расположенный в экологически чистой и зелёной зоне, в окружении парков и живописных ландшафтов, проект создаёт уникальную атмосферу комфорта в самом центре динамичного города.

Современные студии и апартаменты с одной спальней в 11 Hills Park предлагают продуманные планировки с использованием новейших технологий и материалов. Просторные помещения с панорамными окнами позволяют наслаждаться потрясающими видами на окружающую природу и создают ощущение простора и лёгкости. Кухни полностью оборудованы, что делает каждый день удобным и стильным.

Среди удобств комплекса — два бассейна, два фитнес-центра, сады, беговые дорожки, площадки для баскетбола и пэддл-тенниса, а также многофункциональные спортивные зоны. Всё, что необходимо для активного и здорового образа жизни, находится под рукой.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в престижном районе Dubai Science Park, который привлекает внимание профессионалов со всего мира. Этот район идеально подходит для людей, ориентированных на инновации и устойчивое развитие, что делает его ещё более привлекательным для тех, кто ищет не просто жильё, а динамичную и перспективную среду для жизни и работы.

  • Dubai Hills Mall — 5 мин.
  • Jumeirah Beach — 12 мин.
  • Dubai Mall — 15 мин.
  • The Palm Jumeirah — 15 мин.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс рядом с парком в районе Dubai Science Park, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$236,517
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DDA Real Estate
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