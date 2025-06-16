  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Samana Imperial Garden

Жилой комплекс Samana Imperial Garden

Дубай, ОАЭ
от
$245,000
;
12
ID: 32712
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый жилой проект, расположенный в районе Арджан в Дубае, предлагающий роскошные апартаменты по очень разумной цене. Представьте себе просторную резиденцию, которая каждый день излучает современный комфорт и стиль. Комплекс всё ещё находится в стадии строительства, но уже предлагает вам выгодное расположение в оживленном районе и преимущество первопроходца.

Генеральный план этого комплекса сочетает в себе элегантность и функциональность. Представьте себе жизнь в комплексе, где каждая квартира имеет просторный этаж с первоклассными характеристиками, а также доступ к общему бассейну и фитнес-центру, что идеально сочетает в себе отдых и развлечения, с обилием зелёных зон и удобствами для всей семьи.

Благодаря прекрасному расположению и продуманной структуре, стоимость этой недвижимости, несомненно, значительно вырастет по мере развития района. Поскольку мы видим растущий спрос на элитное жильё в этом районе, любые инвестиции в него принесут значительную прибыль.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

