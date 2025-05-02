Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе Pier Point 1&2 с бассейном и зелёными зонами на первой линии у моря в районе Port Rashid, Дубай

Pier Point – место, где сливаются элегантность и современность, создавая уникальный образ жизни на первой береговой линии. В проекте два изысканных здания, в которых расположено 117 апартаментов с 1-3 спальнями. Жилой комплекс также включает в себя 5 таунхаусов с 3 спальнями. Кухни оснащены необходимой бытовой техникой. Высокие потолки создают ощущение комфорта и простора, а панорамные окна гарантируют потрясающие виды и создают светлую, приветливую атмосферу. Каждое утро вы будете встречать завораживающие рассветы, а вечера проводить за созерцанием мерцающих огней города.

Этот проект также предлагает широкий спектр удобств. Насладитесь инфинити-бассейном с прекрасным видом на Персидский залив, современным тренажерным залом и специализированными игровыми зонами для детей – всё это доступно на расстоянии нескольких шагов от вашего дома. Зеленые насаждения этого района включают в себя тихие сады, уютные площадки для йоги и зоны барбекю. Все это предлагает жителям возможность по-настоящему насладиться каждым моментом.

Удобства:

Инфинити-бассейн

Оборудованный тренажерный зал

Зона для йоги

Детские игровые площадки

Многофункциональные комнаты

Зона барбекю

Большое количество зеленых насаждений

Рассрочка (80/20):

10% - при бронировании

10% - ноябрь 2024

10% - апрель 2025

10% - сентябрь 2025

10% - июнь 2026

10% - ноябрь 2026

10% - май 2027

10% - сентябрь 2027

20% - во время сдачи проекта (октябрь 2028)

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в сердце Rashid Yachts & Marina, Pier Point представляет собой идеальное сочетание обаяния образа жизни у моря и динамичного ритма Дубая. Удобно спроектированное окружение с тщательно продуманными общими пространствами создает ощущение общности.