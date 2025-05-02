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  4. Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе Pier Point 1&2 с бассейном и зелёными зонами на первой линии у моря в районе Port Rashid, Дубай

Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе Pier Point 1&2 с бассейном и зелёными зонами на первой линии у моря в районе Port Rashid, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$830,251
18.05.2025
$830,251
17.05.2025
$827,184
16.05.2025
$827,739
14.05.2025
$834,404
13.05.2025
$825,507
11.05.2025
$823,726
10.05.2025
$826,480
09.05.2025
$819,767
08.05.2025
$816,785
07.05.2025
$819,600
14.04.2025
$815,919
13.04.2025
$816,399
12.04.2025
$819,447
11.04.2025
$837,963
10.04.2025
$841,378
09.04.2025
$845,610
08.04.2025
$845,082
06.04.2025
$845,576
05.04.2025
$837,873
04.04.2025
$849,074
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22275
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394870
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Ghubaiba (~ 500 м)
  • Метро
    Al Ras (~ 800 м)

О комплексе

Pier Point – место, где сливаются элегантность и современность, создавая уникальный образ жизни на первой береговой линии. В проекте два изысканных здания, в которых расположено 117 апартаментов с 1-3 спальнями. Жилой комплекс также включает в себя 5 таунхаусов с 3 спальнями. Кухни оснащены необходимой бытовой техникой. Высокие потолки создают ощущение комфорта и простора, а панорамные окна гарантируют потрясающие виды и создают светлую, приветливую атмосферу. Каждое утро вы будете встречать завораживающие рассветы, а вечера проводить за созерцанием мерцающих огней города.

Этот проект также предлагает широкий спектр удобств. Насладитесь инфинити-бассейном с прекрасным видом на Персидский залив, современным тренажерным залом и специализированными игровыми зонами для детей – всё это доступно на расстоянии нескольких шагов от вашего дома. Зеленые насаждения этого района включают в себя тихие сады, уютные площадки для йоги и зоны барбекю. Все это предлагает жителям возможность по-настоящему насладиться каждым моментом.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Зона для йоги
  • Детские игровые площадки
  • Многофункциональные комнаты
  • Зона барбекю
  • Большое количество зеленых насаждений

Рассрочка (80/20):

10% - при бронировании

10% - ноябрь 2024

10% - апрель 2025

10% - сентябрь 2025

10% - июнь 2026

10% - ноябрь 2026

10% - май 2027

10% - сентябрь 2027

20% - во время сдачи проекта (октябрь 2028)

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в сердце Rashid Yachts & Marina, Pier Point представляет собой идеальное сочетание обаяния образа жизни у моря и динамичного ритма Дубая. Удобно спроектированное окружение с тщательно продуманными общими пространствами создает ощущение общности.

  • Sheikh Zayed Road - 10 минут
  • Dubai International Airport - 15 минут
  • Downtown Dubai- 20 минут
  • Dubai Mall - 20 минут
  • Burj Khalifa - 20 минут
  • Dubai Creek Harbour - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе Pier Point 1&2 с бассейном и зелёными зонами на первой линии у моря в районе Port Rashid, Дубай
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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