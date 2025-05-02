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Жилой комплекс Новая резиденция Ruby с бассейнами и фитнес-зонами, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$236,402
14.04.2025
$234,942
13.04.2025
$235,081
12.04.2025
$235,959
11.04.2025
$241,290
10.04.2025
$242,274
09.04.2025
$243,492
08.04.2025
$243,340
06.04.2025
$243,482
05.04.2025
$241,264
04.04.2025
$244,489
03.04.2025
$247,201
02.04.2025
$246,680
01.04.2025
$246,122
30.03.2025
$245,365
29.03.2025
$247,201
28.03.2025
$248,103
27.03.2025
$247,233
26.03.2025
$247,079
25.03.2025
$246,235
24.03.2025
$245,401
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24898
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420548
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ruby – проект от Binghatti, который предлагает изысканные студии, а также просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Каждая деталь в Ruby продумана до мелочей, чтобы создать атмосферу безупречного стиля. В интерьерах используются натуральные материалы высочайшего качества – сияющий мрамор, теплое дерево и панорамное остекление, которое наполняет пространство естественным светом. Это место, где гармонично сочетаются роскошь и уют, а свободные планировки создают ощущение безграничного пространства.

Ruby – это тщательно продуманная концепция жизни, где каждая минута наполнена комфортом. Наслаждайтесь лучшими удобствами: к вашим услугам панорамный бассейн для взрослых, детский бассейн, специально оборудованная зона для йоги, современные фитнес-пространства, беговая дорожка и стильные лаунж-зоны под открытым небом. Здесь можно поддерживать активный образ жизни, наслаждаться моментами уединения или проводить время с близкими в уютной атмосфере.

Удобства:

  • Фитнес-зоны на открытом пространстве и в помещении
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Беговая дорожка
  • Зона для йоги
  • Детская игровая площадка

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка: 70/30

Особенности квартир

Входит только кухонная мебель

Расположение и объекты поблизости

Уникальное расположение обеспечивает удобный доступ ко всему, что делает жизнь в Дубае яркой и насыщенной. В нескольких минутах находятся Circle Mall, Dubai Marina, а также ключевые транспортные артерии города, такие как Al Khail Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволяет быстро добираться до центра, пляжей и других достопримечательностей.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Ruby с бассейнами и фитнес-зонами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$236,402
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