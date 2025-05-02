Жилой комплекс Новая резиденция Ruby с бассейнами и фитнес-зонами, JVC, Дубай, ОАЭ

Ruby – проект от Binghatti, который предлагает изысканные студии, а также просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Каждая деталь в Ruby продумана до мелочей, чтобы создать атмосферу безупречного стиля. В интерьерах используются натуральные материалы высочайшего качества – сияющий мрамор, теплое дерево и панорамное остекление, которое наполняет пространство естественным светом. Это место, где гармонично сочетаются роскошь и уют, а свободные планировки создают ощущение безграничного пространства.

Ruby – это тщательно продуманная концепция жизни, где каждая минута наполнена комфортом. Наслаждайтесь лучшими удобствами: к вашим услугам панорамный бассейн для взрослых, детский бассейн, специально оборудованная зона для йоги, современные фитнес-пространства, беговая дорожка и стильные лаунж-зоны под открытым небом. Здесь можно поддерживать активный образ жизни, наслаждаться моментами уединения или проводить время с близкими в уютной атмосфере.

Удобства:

Фитнес-зоны на открытом пространстве и в помещении

Бассейны для взрослых и детей

Беговая дорожка

Зона для йоги

Детская игровая площадка

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка: 70/30

Особенности квартир

Входит только кухонная мебель

Расположение и объекты поблизости

Уникальное расположение обеспечивает удобный доступ ко всему, что делает жизнь в Дубае яркой и насыщенной. В нескольких минутах находятся Circle Mall, Dubai Marina, а также ключевые транспортные артерии города, такие как Al Khail Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволяет быстро добираться до центра, пляжей и других достопримечательностей.