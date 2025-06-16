  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Абу-Даби
  4. Жилой комплекс The Row Saadiyat

Жилой комплекс The Row Saadiyat

Абу-Даби, ОАЭ
от
$904,000
BTC
10.7529000
ETH
563.6054640
USDT
893 770.7932710
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
3
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32755
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2030
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

The Row Saadiyat — это знаковый жилой комплекс, идеально расположенный в самом сердце культурного района Саадият. Всего в нескольких шагах от самых выдающихся достопримечательностей Абу-Даби, он обеспечивает комфортный доступ в отапливаемых помещениях к престижным музеям, пляжам и культурным заведениям.

В комплексе представлено 717 квартир площадью от 89 до 446 кв. м, включая квартиры с 1–3 спальнями, а также с хозяйскими и рабочими комнатами. Для жителей доступны изысканные кафе, бутик-фитнес-студии, коворкинг-зоны и услуги груминга для домашних животных.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры в рассрочку в Даунтаун Умм-аль-Кувейн
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$1,18 млн
Жилой комплекс Terra Tower
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Жилой комплекс Golf Greens
Дубай, ОАЭ
от
$269,589
Жилой комплекс Marriot Resort & Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$753,425
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera Lodge с бассейном, теннисным кортом и круглосуточной охраной, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$402,289
Вы просматриваете
Жилой комплекс The Row Saadiyat
Абу-Даби, ОАЭ
от
$904,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Mangrove Residences
Жилой комплекс Mangrove Residences
Жилой комплекс Mangrove Residences
Жилой комплекс Mangrove Residences
Жилой комплекс Mangrove Residences
Показать все Жилой комплекс Mangrove Residences
Жилой комплекс Mangrove Residences
Дубай, ОАЭ
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Апартаменты в прогрессивном жилом комплексе Mangrove Residences! Апартаменты для жизни и инвестиций(ROI - 9,1% в $)! Выгодное расположение! Срок сдачи - 4 кв. 2025 г. Удобства: тренажерный зал, беговые дорожки, оздоровительный центр, несколько видов бассейнов, в том числе и специальный…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Пентхаусы в новом жилом комплексе Voxa с бассейнами, садом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новом жилом комплексе Voxa с бассейнами, садом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новом жилом комплексе Voxa с бассейнами, садом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новом жилом комплексе Voxa с бассейнами, садом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новом жилом комплексе Voxa с бассейнами, садом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Пентхаусы в новом жилом комплексе Voxa с бассейнами, садом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новом жилом комплексе Voxa с бассейнами, садом и мини-гольфом, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,35 млн
В самом сердце одного из самых динамично развивающихся районов Дубая — Jumeirah Village Triangle — расположился уникальный жилой проект, который переворачивает представление о городской жизни. VOXA — это не просто место для жизни, это точка притяжения для тех, кто стремится к гармонии между …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Rove Home Dubai Marina
Жилой комплекс Rove Home Dubai Marina
Жилой комплекс Rove Home Dubai Marina
Жилой комплекс Rove Home Dubai Marina
Жилой комплекс Rove Home Dubai Marina
Показать все Жилой комплекс Rove Home Dubai Marina
Жилой комплекс Rove Home Dubai Marina
Дубай, ОАЭ
от
$407,700
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 46
Апартаменты в потрясающем жилом проекте Rove Home Dubai Marina в оживленном центре Dubai Marina! Полностью меблированные апартаменты! Развитая инфраструктура! У комплекса удобная транспортная доступность! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации