Жилой комплекс The Row Saadiyat

The Row Saadiyat — это знаковый жилой комплекс, идеально расположенный в самом сердце культурного района Саадият. Всего в нескольких шагах от самых выдающихся достопримечательностей Абу-Даби, он обеспечивает комфортный доступ в отапливаемых помещениях к престижным музеям, пляжам и культурным заведениям.

В комплексе представлено 717 квартир площадью от 89 до 446 кв. м, включая квартиры с 1–3 спальнями, а также с хозяйскими и рабочими комнатами. Для жителей доступны изысканные кафе, бутик-фитнес-студии, коворкинг-зоны и услуги груминга для домашних животных.