Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Жемчужный дом 4 - Сложный Городская жизнь в Jumeirah Village Circle.
Безудержная элегантность встречает умный дизайн в самом сердце JVC.
Обзор проекта:
Pearl House 4 - это бутик-жилая башня в Jumeirah Village Circle (JVC) от Imtiaz Developments, известная своевременной доставкой и высококачественной роскошью среднего класса. Расположенное в зеленом, ориентированном на семью сообществе, это 15-этажное здание имеет плавную архитектуру, скульптурные балконы и премиальную отделку.
Типы единиц, размеры и цены
Unit TypeSize (приблизительно) Стартовая цена (€)
Студия ~ 3660 м2 от 180 000 €
1 спальня ~ 73 м2 от 305.000 €
2 спальни ~ 111 м2 от 380 000 €
План оплаты и передача:
20% на бронирование
40% при строительстве
40 % при передаче
Ожидаемая передача: Q4 2027
Удобства и стиль жизни Особенности:
Pearl House 4 предлагает жизненный опыт в курортном стиле:
Бесконечный бассейн и солнечные палубы.
Крытый и открытый тренажерный зал и оздоровительные зоны.
Палуба йоги, клуб, зоны барбекю.
Возможности умного дома и зарядные станции EV.
Детская игровая площадка, социальный зал и консьерж-сервисы.
Местоположение и связь:
Расположенный в центре JVC, оживленный и дружелюбный к семье район.
Шаги от Circle Mall, супермаркетов, парков и школ.
Быстрый доступ к основным дорогам: Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.
Спокойное сообщество, но всего 15-20 минут до центра города, пристани или аэропорта.
Инвестиционные акценты:
Привлекательное ценообразование с гибкостью платежей.
Проверенный разработчик с последовательной своевременной доставкой и качеством.
Сильная доходность аренды (~ 6,5-8%) в JVC, при этом студии генерируют AED 50K-85K.
Свободная собственность, привлекательная для профессионалов, семей и инвесторов в аренду.
Почему жемчужный дом 4 стоит Вон!
Pearl House 4 сочетает в себе современный дизайн, зеленую атмосферу сообщества и благоприятные для инвесторов условия, предлагая умные инвестиции и безмятежный городской дом.