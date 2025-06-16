  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Дубай, ОАЭ
от
$209,067
BTC
2.4868162
ETH
130.3446678
USDT
206 701.7880359
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
24
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 27478
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Жемчужный дом 4 - Сложный Городская жизнь в Jumeirah Village Circle.

Безудержная элегантность встречает умный дизайн в самом сердце JVC.

Обзор проекта:

Pearl House 4 - это бутик-жилая башня в Jumeirah Village Circle (JVC) от Imtiaz Developments, известная своевременной доставкой и высококачественной роскошью среднего класса. Расположенное в зеленом, ориентированном на семью сообществе, это 15-этажное здание имеет плавную архитектуру, скульптурные балконы и премиальную отделку.

Типы единиц, размеры и цены

Unit TypeSize (приблизительно) Стартовая цена (€)

Студия ~ 3660 м2 от 180 000 €

1 спальня ~ 73 м2 от 305.000 €

2 спальни ~ 111 м2 от 380 000 €

План оплаты и передача:

  • 20% на бронирование

  • 40% при строительстве

  • 40 % при передаче

  • Ожидаемая передача: Q4 2027

Удобства и стиль жизни Особенности:

Pearl House 4 предлагает жизненный опыт в курортном стиле:

  • Бесконечный бассейн и солнечные палубы.

  • Крытый и открытый тренажерный зал и оздоровительные зоны.

  • Палуба йоги, клуб, зоны барбекю.

  • Возможности умного дома и зарядные станции EV.

  • Детская игровая площадка, социальный зал и консьерж-сервисы.

Местоположение и связь:

  • Расположенный в центре JVC, оживленный и дружелюбный к семье район.

  • Шаги от Circle Mall, супермаркетов, парков и школ.

  • Быстрый доступ к основным дорогам: Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

  • Спокойное сообщество, но всего 15-20 минут до центра города, пристани или аэропорта.

Инвестиционные акценты:

  • Привлекательное ценообразование с гибкостью платежей.

  • Проверенный разработчик с последовательной своевременной доставкой и качеством.

  • Сильная доходность аренды (~ 6,5-8%) в JVC, при этом студии генерируют AED 50K-85K.

  • Свободная собственность, привлекательная для профессионалов, семей и инвесторов в аренду.

Почему жемчужный дом 4 стоит Вон!

Pearl House 4 сочетает в себе современный дизайн, зеленую атмосферу сообщества и благоприятные для инвесторов условия, предлагая умные инвестиции и безмятежный городской дом.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс The Corner
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Жилой комплекс Sky Living
Дубай, ОАЭ
от
$234,973
Жилой комплекс Canal Heights 2
Дубай, ОАЭ
от
$646,301
Жилой комплекс Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами и панорамными видами Vela Viento, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$6,18 млн
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$217,720
Вы просматриваете
Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Дубай, ОАЭ
от
$209,067
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$373,745
Aria Heights от Seven Tides — это современная 16-этажная башня, расположенная в самом сердце одного из самых популярных районов Дубая — JVC (Jumeirah Village Circle). Проект включает 169 роскошных резиденций, предлагающих разнообразие планировок, от уютных студий до просторных трёхспальных к…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Raffles apartments со спа-центром и пляжным клубом, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Raffles apartments со спа-центром и пляжным клубом, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Raffles apartments со спа-центром и пляжным клубом, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Raffles apartments со спа-центром и пляжным клубом, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Raffles apartments со спа-центром и пляжным клубом, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая элитная резиденция Raffles apartments со спа-центром и пляжным клубом, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Raffles apartments со спа-центром и пляжным клубом, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,81 млн
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает спа-центром, большим крытым бассейном, пляжным клубом и рестораном, площадкой для пляжного волейбола и полем для мини-гольфа, тренажерным залом, детским клубом, студией йоги, кинотеатром, конференц-залами. Ок…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,70 млн
Проект — изысканный жилой комплекс от DAMAC Properties, одного из самых известных застройщиков элитной недвижимости на Ближнем Востоке. Студии, просторные квартиры с высокими потолками и люкс-апартаменты с террасой и панорамным видом на город. У проекта необычная инфраструктура: бассейны с а…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации