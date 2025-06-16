  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Проект Fiori — современный жилой комплекс

Жилой комплекс Проект Fiori — современный жилой комплекс

Дубай, ОАЭ
от
$286,000
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 29035
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Проект Fiori — это современный жилой комплекс, сочетающий в себе комфорт городской жизни и экологичность природы. Расположенный в живописном районе, Fiori предлагает своим жителям продуманное пространство с благоустроенными зелёными зонами и уникальной архитектурой, вдохновлённой гармонией форм и цвета. Здесь каждый найдёт идеальное место для жизни и отдыха.

В комплексе представлены квартиры различных планировок, отвечающие самым высоким стандартам качества и дизайна. Продуманные площади, большие окна и качественные материалы создают уют и светлую атмосферу в каждом доме. Fiori оснащён современными системами безопасности и инфраструктурой, включающей спортивные площадки, детские зоны и удобные паркинги, что позволяет обеспечить высокий уровень комфорта для всех жителей.

Особое внимание в проекте уделено экологическим технологиям и энергосбережению, что делает Fiori привлекательным выбором для тех, кто ценит гармонию с природой и заботится о будущем. Живя здесь, вы получаете возможность наслаждаться тишиной, свежим воздухом и чистой окружающей средой, оставаясь при этом в шаге от городской инфраструктуры и всех её преимуществ. Fiori — это новый уровень жизни, где качество и стиль идут рука об руку.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Элитная резиденция Downtown Residence с бассейнами в самом центре города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,45 млн
Жилой комплекс Новая резиденция Wynwood с бассейнами и тренажерным залом в 5 минутах от яхт-клуба и пляжей, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,23 млн
Жилой комплекс Эксклюзивные пентхаусы в новой резиденции Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Dubai International Financial Centre, ОАЭ
от
$56,88 млн
Жилой комплекс AL MARYAH VISTA 3
Абу-Даби, ОАЭ
от
$268,785
Жилой комплекс Новая резиденция Velor с бассейном, мини-гольфом и оздоровительным центром, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,47 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Проект Fiori — современный жилой комплекс
Дубай, ОАЭ
от
$286,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Bugatti Residences
Жилой комплекс Bugatti Residences
Жилой комплекс Bugatti Residences
Жилой комплекс Bugatti Residences
Жилой комплекс Bugatti Residences
Показать все Жилой комплекс Bugatti Residences
Жилой комплекс Bugatti Residences
Дубай, ОАЭ
от
$5,23 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 46
Площадь 271–720 м²
3 объекта недвижимости 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
271.0
5,23 млн
Квартира 3 комнаты
488.0
10,03 млн
Квартира 4 комнаты
720.0
14,25 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$305,418
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, бассейном. Окончание строительства - 2 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Джумейра-Бич - 10 минут Пальма Джумейра - 15 минут Mall of Emirates - 17 минут…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Fairway Residence
Жилой комплекс Fairway Residence
Жилой комплекс Fairway Residence
Жилой комплекс Fairway Residence
Жилой комплекс Fairway Residence
Показать все Жилой комплекс Fairway Residence
Жилой комплекс Fairway Residence
Дубай, ОАЭ
от
$160,657
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 14
Высококлассные апартаменты с дизайнерским интерьером в новом проекте Fairway Residence! Отличное расположение с культовыми локациями Дубая! Прекрасно подойдет для жизни и инвестиций! Захватывающий панорамный вид на горизонт Дубая! Удобства: многофункциональная спортивная площадка, беговая…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации