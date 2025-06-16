Жилой комплекс Berkeley Square by Prestige One – Boutique Elegance in Jumeirah Village Circle.

Площадь Беркли от Prestige One - Бутик элегантности в Jumeirah Village Circle.
Утонченная архитектура. Современные интерьеры. Образ жизни переопределяется.
Студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты | Завершение: Q1 2028
Обзор проекта:
Площадь Беркли является последним жилым адресом бутика Prestige One Developments, расположенным в самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) - одного из самых востребованных сообществ Дубая для умных инвесторов и покупателей образа жизни.
Вдохновленная вечной элегантностью лондонского района Мейфэр, площадь Беркли предлагает сочетание классической изысканности и современного дизайна. Здание имеет поразительный фасад, дизайнерские интерьеры и тщательно продуманный образ жизни с премиальной отделкой во всем.
Цены начинаются с
Студия ~ 32 м2 от 190 000 €
1 спальня ~ 80 м2 от 291.000 €
2 спальня ~ 140 м2 от 468.000 €
3 спальни ~ 240 м2 от 675.000 €
Обновление: Q1 2028
📆 План оплаты: 20/40/40
📈 Оценочная рентабельность инвестиций: 7%-9% (JVC)
Особенности проживания:
Элегантные макеты со стеклом от пола до потолка.
Европейские кухни с фирменной техникой.
Ванные комнаты в мраморном стиле.
Обычные шкафы и мягкие сенсорные отделки.
Балконы с видом на сообщество и горизонт.
Полностью готовые варианты доступны.
Удобства на площади Беркли:
Бассейн в курортном стиле с кабанами и солнечной палубой.
Современный тренажерный зал и студия йоги.
Кинозал и совместные рабочие места.
Стильный лобби-кафе и зона отдыха.
Детская игровая зона.
24/7 консьерж, умный доступ и крытая парковка.
Расположение: Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай
5 минут до Circle Mall
15 минут до Dubai Marina & Mall of the Emirates
20 минут до центра Дубая и Business Bay
Легкий доступ к Al Khail Road & Hessa Street
В окружении парков, супермаркетов, клиник и школ
Идеально для:
Инвесторы, ищущие роскошь на среднем рынке с высоким спросом на аренду.
Покупатели, впервые желающие получить ценность + дизайн.
Профессионалы и пары ищут комфорт в городе.
Международные покупатели въезжают в Дубай через безопасный, быстрорастущий сегмент.