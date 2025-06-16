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  3. Жилой комплекс Berkeley Square by Prestige One – Boutique Elegance in Jumeirah Village Circle.

Жилой комплекс Berkeley Square by Prestige One – Boutique Elegance in Jumeirah Village Circle.

Дубай, ОАЭ
от
$222,180
BTC
2.6427914
ETH
138.5199957
USDT
219 666.2992056
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26775
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Площадь Беркли от Prestige One - Бутик элегантности в Jumeirah Village Circle.

Утонченная архитектура. Современные интерьеры. Образ жизни переопределяется.

Студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты | Завершение: Q1 2028

Обзор проекта:

Площадь Беркли является последним жилым адресом бутика Prestige One Developments, расположенным в самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) - одного из самых востребованных сообществ Дубая для умных инвесторов и покупателей образа жизни.

Вдохновленная вечной элегантностью лондонского района Мейфэр, площадь Беркли предлагает сочетание классической изысканности и современного дизайна. Здание имеет поразительный фасад, дизайнерские интерьеры и тщательно продуманный образ жизни с премиальной отделкой во всем.

Цены начинаются с

  • Студия ~ 32 м2 от 190 000 €

  • 1 спальня ~ 80 м2 от 291.000 €

  • 2 спальня ~ 140 м2 от 468.000 €

  • 3 спальни ~ 240 м2 от 675.000 €

Обновление: Q1 2028
📆 План оплаты: 20/40/40
📈 Оценочная рентабельность инвестиций: 7%-9% (JVC)

Особенности проживания:

  • Элегантные макеты со стеклом от пола до потолка.

  • Европейские кухни с фирменной техникой.

  • Ванные комнаты в мраморном стиле.

  • Обычные шкафы и мягкие сенсорные отделки.

  • Балконы с видом на сообщество и горизонт.

  • Полностью готовые варианты доступны.

Удобства на площади Беркли:

  • Бассейн в курортном стиле с кабанами и солнечной палубой.

  • Современный тренажерный зал и студия йоги.

  • Кинозал и совместные рабочие места.

  • Стильный лобби-кафе и зона отдыха.

  • Детская игровая зона.

  • 24/7 консьерж, умный доступ и крытая парковка.

Расположение: Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай

  • 5 минут до Circle Mall

  • 15 минут до Dubai Marina & Mall of the Emirates

  • 20 минут до центра Дубая и Business Bay

  • Легкий доступ к Al Khail Road & Hessa Street

  • В окружении парков, супермаркетов, клиник и школ

Идеально для:

  • Инвесторы, ищущие роскошь на среднем рынке с высоким спросом на аренду.

  • Покупатели, впервые желающие получить ценность + дизайн.

  • Профессионалы и пары ищут комфорт в городе.

  • Международные покупатели въезжают в Дубай через безопасный, быстрорастущий сегмент.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Berkeley Square by Prestige One – Boutique Elegance in Jumeirah Village Circle.
Дубай, ОАЭ
от
$222,180
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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