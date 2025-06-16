Жилой комплекс Berkeley Square by Prestige One – Boutique Elegance in Jumeirah Village Circle.

Площадь Беркли от Prestige One - Бутик элегантности в Jumeirah Village Circle.

Утонченная архитектура. Современные интерьеры. Образ жизни переопределяется.

Студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты | Завершение: Q1 2028

Обзор проекта:

Площадь Беркли является последним жилым адресом бутика Prestige One Developments, расположенным в самом сердце Jumeirah Village Circle (JVC) - одного из самых востребованных сообществ Дубая для умных инвесторов и покупателей образа жизни.

Вдохновленная вечной элегантностью лондонского района Мейфэр, площадь Беркли предлагает сочетание классической изысканности и современного дизайна. Здание имеет поразительный фасад, дизайнерские интерьеры и тщательно продуманный образ жизни с премиальной отделкой во всем.

Цены начинаются с

Студия ~ 32 м2 от 190 000 €

1 спальня ~ 80 м2 от 291.000 €

2 спальня ~ 140 м2 от 468.000 €

3 спальни ~ 240 м2 от 675.000 €

Обновление: Q1 2028

📆 План оплаты: 20/40/40

📈 Оценочная рентабельность инвестиций: 7%-9% (JVC)

Особенности проживания:

Элегантные макеты со стеклом от пола до потолка.

Европейские кухни с фирменной техникой.

Ванные комнаты в мраморном стиле.

Обычные шкафы и мягкие сенсорные отделки.

Балконы с видом на сообщество и горизонт.

Полностью готовые варианты доступны.

Удобства на площади Беркли:

Бассейн в курортном стиле с кабанами и солнечной палубой.

Современный тренажерный зал и студия йоги.

Кинозал и совместные рабочие места.

Стильный лобби-кафе и зона отдыха.

Детская игровая зона.

24/7 консьерж, умный доступ и крытая парковка.

Расположение: Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай

5 минут до Circle Mall

15 минут до Dubai Marina & Mall of the Emirates

20 минут до центра Дубая и Business Bay

Легкий доступ к Al Khail Road & Hessa Street

В окружении парков, супермаркетов, клиник и школ

Идеально для: