Palm Ocean

Дубай, ОАЭ

от €800,000

352–1 271 м² 4

Сдача в: 2026

South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающемся районе Дубая. Реализацией проекта занимается компания Dubai South Properties. ⠀ В комплексе представлены 3–7-спальные таунхаусы и виллы площадью от 331 кв. м до 1,263 кв. м. Третья фаза проекта включает таунхаусы с 3-4 спальнями, виллы с 4-5 спальнями и особняки с 5–7 спальнями. В резиденциях будут оборудованные кухни. ⠀ В проекте также представлена лимитированная коллекция ультраэлитных вилл у воды и особняков с 6-7 спальнями. Среди ключевых особенностей — бассейн, зеленая лужайка, кинотеатр, тренажерный зал/игровая комната, демонстрационная кухня, частный сад и т. д. ⠀ Жильцы комьюнити могут воспользоваться следующими удобствами: ⠀ частная парковка; открытая стоянка; фитнес-клуб и тренажерный зал; бассейн; лагуна; пляжи; парки; торговый центр; спа; бассейны. ⠀ Расположение South Bay удобно расположен рядом с Expo Road, которая позволяет легко добраться до остальных районов города. Жители имеют легкий доступ к Etihad Rail Network, Al Maktoum International Airport и Palm Jebel Ali Port, что обеспечивает удобное транспортное сообщение с другими частями эмирата. Рядом с комьюнити есть несколько автобусных остановок, включая Dubai South, Majistic Royal 1 и Dubai South, Grand Express 1. ⠀ Район, в котором находится проект, отличается развитой инфраструктурой. Всего за 10–15 минут езды на личном транспорте вы доберетесь до: ⠀ Sunrise City Supermarket, Sand Marco Supermarket, and Madinat Supermarket; United Christian Church of Dubai, St. Gregorios Orthodox Church, and Dubai Evangelical Church Centre; Dove Green Private School, Greenfield Community School, and Bright Riders School; Access Jafza Clinic and NMC Royal Hospital; Ibn Battuta Shopping Mall; Olives Restaurant, Golos Italia, and Sarhad Darbar Restaurant; Fitness Centre Mia, Hybrid Gym, and Tawash Gym; Mi Amor Beauty Salon. Также недалеко расположены популярные парки, среди которых: Motiongate Dubai, Legoland, Bollywood Parks и Riverland.