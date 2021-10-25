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Palm Ocean

Дубай, ОАЭ
от
€2,09 млн
;
13
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
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О комплексе

Palm Ocean представляет собой ультра-роскошный 9-этажный комплекс, расположенный на Palm Jumeirah. Это 3-й и заключительный проект застройщика на рукотворном острове, над разработкой которого также работают партнеры Northacre и SOL Properties. Согласно мастер-плану, архитектурная концепция Ocean будет воплощать текучесть океана благодаря мягким теням и сложным текстурам.

Из каждой резиденции в Palm Ocean будет открываться потрясающий вид на Burj Al Arab и Арабский залив спереди и Palm Jumeirah сзади. Все дуплексы, пентхаусы и президентский люкс в комплексе будут оснащены частными бассейнами. На балконах резиденций есть сад, где можно расслабиться и отдохнуть. В отдельных планировках будут предусмотрены комната для персонала и терраса для максимального удобства домовладельцев. Также в каждой резиденции комплекса будет оборудована открытая и закрытая кухни.

Премиальные резиденции будут искусно дополнены отделкой из натурального дерева. Здесь будут преобладать изысканные тона травертина.

Недвижимость в Palm Ocean продается без мебели. В то же время ванные комнаты будут полностью отделаны стильным мрамором, что придаст большей изысканности резиденциям. Кухонная техника высшего класса предоставляется в качестве подарка от застройщика.

Удобства проекта:

  • Бассейн
  • Беговые дорожки
  • Бутики и магазины
  • Валет паркинг
  • Детская игровая площадка
  • Детский бассейн
  • Зеленые насаждения
  • Зона барбекю
  • Инфинити бассейн
  • Йога студия
  • Кафе и рестораны
  • Кинотеатр
  • Коворкинг
  • Охрана и видеонаблюдение
  • Парковочное место
  • Сауна и парная
  • Смотровая площадка
  • СПА зона
  • Спортивные площадки
  • Фитнес-центр и тренажерный зал
  • Химчистка
  • Частный пляж

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
9
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 152.0
Цена за м², EUR 13,755
Цена квартиры, EUR 2,09 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 300.0
Цена за м², EUR 14,663
Цена квартиры, EUR 4,40 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 497.0
Цена за м², EUR Цена по запросу
Цена квартиры, EUR Цена по запросу
Квартиры 5 комнат
Площадь, м² 1 304.0
Цена за м², EUR Цена по запросу
Цена квартиры, EUR Цена по запросу
Квартиры 6 комнат
Площадь, м² 1 093.0
Цена за м², EUR Цена по запросу
Цена квартиры, EUR Цена по запросу
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 29 000 м
Детский сад 3 000 м
Метро 2 500 м
Море 100 м
Торговый центр 2 500 м
Школа 2 500 м

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Palm Ocean
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от
€2,09 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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