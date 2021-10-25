Palm Ocean представляет собой ультра-роскошный 9-этажный комплекс, расположенный на Palm Jumeirah. Это 3-й и заключительный проект застройщика на рукотворном острове, над разработкой которого также работают партнеры Northacre и SOL Properties. Согласно мастер-плану, архитектурная концепция Ocean будет воплощать текучесть океана благодаря мягким теням и сложным текстурам.

Из каждой резиденции в Palm Ocean будет открываться потрясающий вид на Burj Al Arab и Арабский залив спереди и Palm Jumeirah сзади. Все дуплексы, пентхаусы и президентский люкс в комплексе будут оснащены частными бассейнами. На балконах резиденций есть сад, где можно расслабиться и отдохнуть. В отдельных планировках будут предусмотрены комната для персонала и терраса для максимального удобства домовладельцев. Также в каждой резиденции комплекса будет оборудована открытая и закрытая кухни.

Премиальные резиденции будут искусно дополнены отделкой из натурального дерева. Здесь будут преобладать изысканные тона травертина.

Недвижимость в Palm Ocean продается без мебели. В то же время ванные комнаты будут полностью отделаны стильным мрамором, что придаст большей изысканности резиденциям. Кухонная техника высшего класса предоставляется в качестве подарка от застройщика.

Удобства проекта: