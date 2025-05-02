Жилой комплекс Новый проект Luzora Residences с бассейном и гольф-картами для передвижения по острову, в 3 минутах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Luzora Residences – эксклюзивный проект, который сочетает стиль, функциональность и современные технологии, а также предлагает идеальное пространство для жизни и выгодного вложения капитала. Уникальные планировки резиденций обеспечивают высокий уровень доходности, а привлекательная цена на старте продаж делает Luzora Residences одним из самых перспективных объектов на рынке. Гибкий план оплаты позволит вам комфортно распределить платежи, а возможность полностью меблировать квартиру обеспечит максимальное удобство. К приобретению доступны апартаменты с 1-4 спальнями.

Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, созданных для вашего комфорта. Просторный бассейн станет вашим местом для отдыха в любое время дня, а современный спортивный зал с профессиональным оборудованием позволит поддерживать активный образ жизни, не выходя за пределы резиденции. Для удобства жителей предусмотрены камеры хранения багажа, обеспечивающие безопасное место для ваших вещей во время поездок. Технология «Smart Key» обеспечивает бесконтактный доступ в здание и квартиры, а бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса позволит всегда оставаться на связи.

Жители Luzora Residences смогут передвигаться по острову с максимальным комфортом, используя гольф-карты, а для владельцев электромобилей предусмотрены специально оборудованные зарядные станции. В каждой квартире установлена кухонная бытовая техника нового поколения.

Удобства:

Спортивный зал

Бассейн

Гольф-карты для удобного передвижения по острову

Станция для зарядки электромобилей

Современная кухонная бытовая техника

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 40/60

Особенности квартир

Кухня включена (Мебель за доп плату)

Пляж - 3 минуты

Deira Mall - 4 минуты

Dubai Islands Marina - 5 минут

Международный аэропорт Дубай - 18 минут

Дубайский международный финансовый центр - 35 минут

Бизнес-Бэй - 36 минут

Расположение и объекты поблизости