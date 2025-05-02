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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс с террасой и бассейном, на берегу Дубайского водного канала, в популярном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс с террасой и бассейном, на берегу Дубайского водного канала, в популярном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$394,930
18.05.2025
$394,930
17.05.2025
$393,471
16.05.2025
$393,735
14.05.2025
$396,905
13.05.2025
$392,672
11.05.2025
$391,826
10.05.2025
$393,136
09.05.2025
$389,944
08.05.2025
$388,525
07.05.2025
$389,864
14.04.2025
$348,658
13.04.2025
$348,862
12.04.2025
$350,165
11.04.2025
$358,077
10.04.2025
$359,536
09.04.2025
$361,344
08.04.2025
$361,119
06.04.2025
$361,330
05.04.2025
$358,039
04.04.2025
$362,825
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ID: 14432
ID новостройки на Realting
In CRM: 2347160
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Современные апартаменты с 1-2 спальнями. Жилой комплекс — это 17-этажное здание с террасами с видом на город. Апартаменты оборудованы мебелью и техникой. В комплексе есть отдельный этаж с местами отдыха: бассейны, детская площадка, лаунж-зоны.

Расположение и объекты поблизости

Business Bay — район, который выбирают как молодые специалисты и предпринимателей, так и туристы. Крупный финансовый центр Ближнего Востока стал одновременно популярной туристической локацией.

Проект в 5 минутах езды от станции метро и Dubai Mall / Burj Khalifa. 8 минут езды до Dubai Opera. 10 минут езды до Музея Будущего.

Business Bay — третий район по объёму сделок с новостройками в Дубае. Общая стоимость проданной здесь недвижимости за 2023 год выросла на 17%.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Жилой комплекс с террасой и бассейном, на берегу Дубайского водного канала, в популярном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$394,930
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