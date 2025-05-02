Жилой комплекс Жилой комплекс с террасой и бассейном, на берегу Дубайского водного канала, в популярном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Современные апартаменты с 1-2 спальнями. Жилой комплекс — это 17-этажное здание с террасами с видом на город. Апартаменты оборудованы мебелью и техникой. В комплексе есть отдельный этаж с местами отдыха: бассейны, детская площадка, лаунж-зоны.

Расположение и объекты поблизости

Business Bay — район, который выбирают как молодые специалисты и предпринимателей, так и туристы. Крупный финансовый центр Ближнего Востока стал одновременно популярной туристической локацией.

Проект в 5 минутах езды от станции метро и Dubai Mall / Burj Khalifa. 8 минут езды до Dubai Opera. 10 минут езды до Музея Будущего.

Business Bay — третий район по объёму сделок с новостройками в Дубае. Общая стоимость проданной здесь недвижимости за 2023 год выросла на 17%.