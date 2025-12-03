Жилой комплекс Aria Heights

Aria Heights — современный комфорт, премиальные интерьеры и стильная архитектура в сердце JVC от SRG Holding!
Aria Heights — новый современный жилой комплекс от девелопера SRG Holding, расположенный в динамичном и востребованном районе Jumeirah Village Circle (JVC).
Каждая резиденция предлагает:
- высокие потолки,
- панорамные окна,
- светлые минималистичные интерьеры,
- премиальные материалы отделки: итальянская плитка, деревянные акценты,
- сантехнику топ-уровня от Gessi, Geberit, Flaminia,
- полностью оборудованные кухни с техникой Siemens и Smeg.
Эта комбинация делает Aria Heights комплексом, ориентированным на комфорт и высокие стандарты городской жизни.
Удобства и инфраструктура
Aria Heights предлагает тщательно продуманный набор удобств:
- большой взрослый бассейн и отдельный детский бассейн,
- современный фитнес-зал,
- открытые зоны отдыха и лаунж-пространства,
- F&B-форматы и продуктовый магазин прямо на граунд- этаже, что делает повседневную жизнь максимально удобной.
Инфраструктура комплекса создана так, чтобы жители чувствовали приватность, гармонию и спокойствие.
Локация и доступность
Aria Heights выгодно расположен в центральной части JVC — одном из самых популярных районов для аренды и проживания.
Время в пути до ключевых локаций:
- 5 минут до Circle Mall,
- 10 минут до Dubai Marina,
- 15 минут до Downtown Dubai и Burj Khalifa.
JVC предлагает развитую инфраструктуру: школы, парки, медицинские центры, супермаркеты, фитнес-клубы — всё рядом с комплексом.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Aria Heights, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых качественных новых проектов JVC от SRG Holding.