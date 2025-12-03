  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Aria Heights

Жилой комплекс Aria Heights

Дубай, ОАЭ
от
$262,739
;
17
ID: 33028
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    20

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Aria Heights — современный комфорт, премиальные интерьеры и стильная архитектура в сердце JVC от SRG Holding!

Aria Heights — новый современный жилой комплекс от девелопера SRG Holding, расположенный в динамичном и востребованном районе Jumeirah Village Circle (JVC).

Каждая резиденция предлагает:
- высокие потолки,
- панорамные окна,
- светлые минималистичные интерьеры,
- премиальные материалы отделки: итальянская плитка, деревянные акценты,
- сантехнику топ-уровня от Gessi, Geberit, Flaminia,
- полностью оборудованные кухни с техникой Siemens и Smeg.

Эта комбинация делает Aria Heights комплексом, ориентированным на комфорт и высокие стандарты городской жизни.

Удобства и инфраструктура
Aria Heights предлагает тщательно продуманный набор удобств:

- большой взрослый бассейн и отдельный детский бассейн,
- современный фитнес-зал,
- открытые зоны отдыха и лаунж-пространства,
- F&B-форматы и продуктовый магазин прямо на граунд- этаже, что делает повседневную жизнь максимально удобной.

Инфраструктура комплекса создана так, чтобы жители чувствовали приватность, гармонию и спокойствие.

Локация и доступность
Aria Heights выгодно расположен в центральной части JVC — одном из самых популярных районов для аренды и проживания.

Время в пути до ключевых локаций:
- 5 минут до Circle Mall,
- 10 минут до Dubai Marina,
- 15 минут до Downtown Dubai и Burj Khalifa.

JVC предлагает развитую инфраструктуру: школы, парки, медицинские центры, супермаркеты, фитнес-клубы — всё рядом с комплексом.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Aria Heights, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых качественных новых проектов JVC от SRG Holding.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
