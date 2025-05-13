Жилой комплекс Новый проект VERDAN1A 4 с бассейнами и зонами отдыха, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Verdania 4 by Object 1 — это стильный бутик-комплекс в районе Dubailand Residence Complex, созданный по принципам экологичного и осознанного образа жизни. Архитектура здания сочетает в себе современный минимализм и природные мотивы, а его окружение — зелёные насаждения, ухоженные дорожки и продуманные общественные пространства — формируют атмосферу уединения и спокойствия. Расположение комплекса всего в 20 минутах от центра Дубая обеспечивает идеальный баланс между тишиной пригорода и удобством городской жизни.

Проект предлагает продуманную коллекцию планировок: студии, квартиры с 1, 2.5 и 3.5 спальнями, под разные запросы и этапы жизни. В квартирах предусмотрены большие окна, качественная отделка, современные кухни с техникой и продуманное зонирование пространства. Среди ключевых удобств — изысканное лобби с двойной высотой потолков, полуолимпийский бассейн и отдельный бассейн для детей, зона отдыха с шезлонгами и мягкими диванами, Baja Shelf — площадка с зоной релаксации у воды, а также полностью оборудованная детская игровая. Это место, где комфорт сочетается с функциональностью и эстетикой.

Verdania 4 предлагает гибкий план рассрочки 20/50/30 с оплатой после сдачи, что делает покупку доступной и безопасной. Проект идеально подойдёт как для проживания, так и для инвестиций благодаря высокой ликвидности района, динамичному развитию локации и авторитету застройщика Object 1.

Удобства:

Элегантное лобби с двойной высотой потолков

Полуолимпийский бассейн и детский бассейн

Шезлонги и лаунж-зона у бассейна

Зона отдыха Baja Shelf

Полностью оборудованная детская игровая комната

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

20/50/30 (30% после сдачи — с января 2028 по июнь 2030)

Особенности квартир

Кухня оборудована

Бизнес-Бэй - 16 минут

Бурдж Халифа/Dubai Mall - 16 минут

Международный аэропорт Дубай - 23 минуты

Расположение и объекты поблизости