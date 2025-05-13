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Жилой комплекс Новый проект VERDAN1A 4 с бассейнами и зонами отдыха, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$182,719
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12
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ID: 26199
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In CRM: 2456524
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Verdania 4 by Object 1 — это стильный бутик-комплекс в районе Dubailand Residence Complex, созданный по принципам экологичного и осознанного образа жизни. Архитектура здания сочетает в себе современный минимализм и природные мотивы, а его окружение — зелёные насаждения, ухоженные дорожки и продуманные общественные пространства — формируют атмосферу уединения и спокойствия. Расположение комплекса всего в 20 минутах от центра Дубая обеспечивает идеальный баланс между тишиной пригорода и удобством городской жизни.

Проект предлагает продуманную коллекцию планировок: студии, квартиры с 1, 2.5 и 3.5 спальнями, под разные запросы и этапы жизни. В квартирах предусмотрены большие окна, качественная отделка, современные кухни с техникой и продуманное зонирование пространства. Среди ключевых удобств — изысканное лобби с двойной высотой потолков, полуолимпийский бассейн и отдельный бассейн для детей, зона отдыха с шезлонгами и мягкими диванами, Baja Shelf — площадка с зоной релаксации у воды, а также полностью оборудованная детская игровая. Это место, где комфорт сочетается с функциональностью и эстетикой.

Verdania 4 предлагает гибкий план рассрочки 20/50/30 с оплатой после сдачи, что делает покупку доступной и безопасной. Проект идеально подойдёт как для проживания, так и для инвестиций благодаря высокой ликвидности района, динамичному развитию локации и авторитету застройщика Object 1.

Удобства:

  • Элегантное лобби с двойной высотой потолков
  • Полуолимпийский бассейн и детский бассейн
  • Шезлонги и лаунж-зона у бассейна
  • Зона отдыха Baja Shelf
  • Полностью оборудованная детская игровая комната

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

20/50/30 (30% после сдачи — с января 2028 по июнь 2030)

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости
  • Бизнес-Бэй - 16 минут
  • Бурдж Халифа/Dubai Mall - 16 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 23 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый проект VERDAN1A 4 с бассейнами и зонами отдыха, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$182,719
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