Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ

Four Seasons Private Residences DIFC by H&H Development — это вершина роскоши, расположенная в динамичном центре Дубая, районе DIFC. Проект включает эксклюзивные резиденции и пентхаусы, которые создают уникальное пространство для жизни и работы. Архитектура от выдающегося британского мастера, Сэра Дэвида Чипперфилда, гармонично сочетает современный минимализм и изысканность, делая каждую деталь интерьера воплощением элегантности.

Four Seasons Private Residences DIFC предлагает не только жильё, но и исключительный образ жизни. Это место для тех, кто ценит индивидуальность, высокий статус и качество во всём. Эксклюзивность и изысканность резиденций делают их идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций, обеспечивая надёжность и долгосрочную ценность.

Удобства:

Терраса и открытый бассейн

Бар у бассейна

Спа и оздоровительный центр

Раздевалки с сауной и парной

Современный тренажерный зал

Приватная студия для занятий

Симулятор гольфа

Детский бассейн и игровая комната

Театр

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка 10/50/40%

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

В непосредственной близости находятся главные деловые и культурные объекты Дубая, включая лучшие рестораны, галереи, торговые центры и всемирно известные достопримечательности.