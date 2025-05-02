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Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ

Dubai International Financial Centre, ОАЭ
от
$6,23 млн
14.04.2025
$6,19 млн
13.04.2025
$6,19 млн
12.04.2025
$6,22 млн
11.04.2025
$6,36 млн
10.04.2025
$6,38 млн
09.04.2025
$6,41 млн
08.04.2025
$6,41 млн
06.04.2025
$6,41 млн
05.04.2025
$6,36 млн
04.04.2025
$6,44 млн
03.04.2025
$6,51 млн
02.04.2025
$6,50 млн
01.04.2025
$6,48 млн
30.03.2025
$6,46 млн
29.03.2025
$6,51 млн
28.03.2025
$6,54 млн
27.03.2025
$6,51 млн
26.03.2025
$6,51 млн
25.03.2025
$6,49 млн
24.03.2025
$6,47 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23356
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417900
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Dubai International Financial Centre
  • Метро
    Emirates Towers (~ 1000 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 300 м)

О комплексе

Four Seasons Private Residences DIFC by H&H Development — это вершина роскоши, расположенная в динамичном центре Дубая, районе DIFC. Проект включает эксклюзивные резиденции и пентхаусы, которые создают уникальное пространство для жизни и работы. Архитектура от выдающегося британского мастера, Сэра Дэвида Чипперфилда, гармонично сочетает современный минимализм и изысканность, делая каждую деталь интерьера воплощением элегантности.

Four Seasons Private Residences DIFC предлагает не только жильё, но и исключительный образ жизни. Это место для тех, кто ценит индивидуальность, высокий статус и качество во всём. Эксклюзивность и изысканность резиденций делают их идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций, обеспечивая надёжность и долгосрочную ценность.

Удобства:

  • Терраса и открытый бассейн
  • Бар у бассейна
  • Спа и оздоровительный центр
  • Раздевалки с сауной и парной
  • Современный тренажерный зал
  • Приватная студия для занятий
  • Симулятор гольфа
  • Детский бассейн и игровая комната
  • Театр

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка 10/50/40%

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

В непосредственной близости находятся главные деловые и культурные объекты Дубая, включая лучшие рестораны, галереи, торговые центры и всемирно известные достопримечательности.

Местонахождение на карте

Dubai International Financial Centre, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Dubai International Financial Centre, ОАЭ
от
$6,23 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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