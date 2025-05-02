Жилой комплекс Новый жилой комплекс Damac Riverside Views с рестораном и спа-центром на воде, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Damac Riverside Views — это уникальный жилой комплекс, расположенный в динамичном центре Дубая, который соединяет природную гармонию с городской роскошью. Проект предлагает жилье в окружении живописных водных зон, ресторанов на воде и зеленых ферм, создавая атмосферу покоя и уединения, в то время как сама жизнь кипит вокруг. Вдохновленный природными элементами, Damac Riverside Views представляет собой оазис, идеально подходящий для тех, кто ищет баланс между активной городской жизнью и гармонией с природой.

В проекте предусмотрены водные зоны для фитнеса, рестораны, расположенные прямо на воде, а также зеленые фермы для выращивания собственных свежих продуктов. Это место, где можно не только жить, но и наслаждаться активным отдыхом, здоровым образом жизни и вкусной едой, окруженной живописными пейзажами. Жители могут воспользоваться высококлассными удобствами, такими как плавательные бассейны, фитнес-центры и лаундж-зоны, предлагающие максимальное удобство и комфорт.

Удобства:

Ресторан на воде

Дзен-спа

Станции гимнастики

Амфитеатр

Игровые зоны

Кинотеатр на плаву

СПА-зона и зоны для фитнеса на воде

Детский приключенческий парк

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка

70/30 или 75/25%

Особенности квартир

Встроенная техника и кухня/шкафы, гардеробные шкафы и тд.

Но без мягкой мебели.

Преимущества

Благодаря доходности от 9,5%, Damac Riverside Views представляет собой отличную возможность для инвесторов. Высокий уровень доходности в сочетании с уникальной концепцией проекта делает его привлекательным как для жилья, так и для долгосрочных инвестиций. Это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши и стабильности на рынке недвижимости Дубая.

Экспо 2020 - 10 минут

Международный аэропорт Al Maktoum - 12 минут

Damac Mall - 14 минут

Гольф-клуб - 15 минут

Global Village - 16 минут

Dubai Outlet Mall - 19 минут

Расположение и объекты поблизости