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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Damac Riverside Views с рестораном и спа-центром на воде, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$328,447
14.04.2025
$326,419
13.04.2025
$326,611
12.04.2025
$327,830
11.04.2025
$335,237
10.04.2025
$336,603
09.04.2025
$338,297
08.04.2025
$338,086
06.04.2025
$338,283
05.04.2025
$335,202
04.04.2025
$339,683
03.04.2025
$343,449
02.04.2025
$342,726
01.04.2025
$341,951
30.03.2025
$340,900
29.03.2025
$343,449
28.03.2025
$344,703
27.03.2025
$343,494
26.03.2025
$343,280
25.03.2025
$342,108
24.03.2025
$340,949
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23357
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417952
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Damac Riverside Views — это уникальный жилой комплекс, расположенный в динамичном центре Дубая, который соединяет природную гармонию с городской роскошью. Проект предлагает жилье в окружении живописных водных зон, ресторанов на воде и зеленых ферм, создавая атмосферу покоя и уединения, в то время как сама жизнь кипит вокруг. Вдохновленный природными элементами, Damac Riverside Views представляет собой оазис, идеально подходящий для тех, кто ищет баланс между активной городской жизнью и гармонией с природой.

В проекте предусмотрены водные зоны для фитнеса, рестораны, расположенные прямо на воде, а также зеленые фермы для выращивания собственных свежих продуктов. Это место, где можно не только жить, но и наслаждаться активным отдыхом, здоровым образом жизни и вкусной едой, окруженной живописными пейзажами. Жители могут воспользоваться высококлассными удобствами, такими как плавательные бассейны, фитнес-центры и лаундж-зоны, предлагающие максимальное удобство и комфорт.

Удобства:

  • Ресторан на воде
  • Дзен-спа
  • Станции гимнастики
  • Амфитеатр
  • Игровые зоны
  • Кинотеатр на плаву
  • СПА-зона и зоны для фитнеса на воде
  • Детский приключенческий парк

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка

70/30 или 75/25%

Особенности квартир

Встроенная техника и кухня/шкафы, гардеробные шкафы и тд.

Но без мягкой мебели.

Преимущества

Благодаря доходности от 9,5%, Damac Riverside Views представляет собой отличную возможность для инвесторов. Высокий уровень доходности в сочетании с уникальной концепцией проекта делает его привлекательным как для жилья, так и для долгосрочных инвестиций. Это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши и стабильности на рынке недвижимости Дубая.

Расположение и объекты поблизости
  • Экспо 2020 - 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 12 минут
  • Damac Mall - 14 минут
  • Гольф-клуб - 15 минут
  • Global Village - 16 минут
  • Dubai Outlet Mall - 19 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Damac Riverside Views с рестораном и спа-центром на воде, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$328,447
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Агентство
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