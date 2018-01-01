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Комфортабельные апартаменты в новом комплексе с бассейном и тренажерным залом Crest Grande от Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€662,151
;
9
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О комплексе

Апартаменты в новом жилом комплексе у воды в одном из самых процветающих районов Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • тренажерный зал
  • барбекю
  • детская игровая зона
  • сауна
  • магазины
  • рестораны

План оплаты:

  • 60% во время строительства
  • 40% в течение 2 лет после окончания строительства
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 5 минутах от Бурдж Халифа и ТЦ, в 20 минутах от аэропорта, гавани, гольф-клуба и Пальм Джумейры.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Комфортабельные апартаменты в новом комплексе с бассейном и тренажерным залом Crest Grande от Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€662,151
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Дамак-Хиллз, известном как Golf Green от Damac Properties. Основные моменты; Элегантно оформленная квартира с 1-3 спальнями 20-этажная многоэтажная жилая башня-близнец A & B Доступны удобства и услуги мирового класса Потрясающие виды козыря Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 674 кв. Учебная комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Парк развлечений Детская игровая площадка Досуг и парк Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Беговая, беговая и велосипедная зона Спа и Сауна Фитнес-центр Институт и Школа Теннисный корт сад Йога и Медитация Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
Резиденция Потрясающая квартира в уникальном районе!
Резиденция Потрясающая квартира в уникальном районе!
Дубай, ОАЭ
от
€123,665
Площадь 31–36 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
УСПЕВАЙТЕ КУПИТЬ АПАРТАМЕНТЫ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!! The Community – новый жилой комплекс застройщика Aqua Properties в районе Дубая Jumeirah Village Triangle. Помещения Community устанавливают новый стандарт комфорта. Квартиры отделаны качественными материалами и бытовой техникой европейских брендов и оснащены дизайнерской мебелью.  ПРЕИМУЩЕСТВА И ИНФРАСТРУКТУРА: - Беговые дорожки; - Бассейн; - Детская игровая площадка; - Зеленые насаждения; - Зона барбекю; - Игровая комната; - Йога студия; - Кафе и рестораны; - Кинотеатр; - Коворкинг; - Конференц зал; - Охрана и видеонаблюдение; - Парк; - Сауна и парная; - СПА зона; - Спортивные площадки; - Услуги горничной; - Фитнес-центр и тренажерный зал; РАСПОЛОЖЕНИЕ: 15 минут - пляж JBR. 25 минут - Burj Khalifa‎. 25 минут - торговый центр Дубай Молл. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии.     ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! МЫ НАЙДЕМ ДЛЯ ВАС АПАРТАМЕНТЫ/КВАРТИРУ В ДУБАЕ С УЧЕТОМ ВСЕХ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ!
Жилой комплекс One Canal
Жилой комплекс One Canal
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от
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1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! One Canal - новый элитный 9-этажный комплекс от застройщика AHS Properties, который является частью известной группы компаний AHS Group, совместно со всемирно известным итальянским брендом Fendi Casa. Амбициозный проект расположен вдоль Dubai Water Canal в районе Al Safa и предлагает изысканную коллекцию пентхаусов с 3–4 спальнями и роскошных sky villas с 4–5 спальнями. Брендированные объекты, благодаря новой линии Fendi Casa, будут оснащены самой лучшей мебелью люкс-класса, которая умело продемонстрирует фирменное наследие мастерства и современное видение бредовой недвижимости. Среди других отличительных черт, потрясающих жилых единиц One Canal – экстравагантные интерьеры от крупнейшей в мире дизайнерской фирмы в сфере гостиничного бизнеса Hirsch Bedner Associates, удостоенной наград London 1508. Примечательно, что для обеспечения максимальной конфиденциальности, согласно генеральному плану, в элитном комплексе не будет общественных зон. Дворцовые резиденции предложат своим жителям следующие удобства: - частный инфинити-бассейн Sky Pool; - панорамная ванная комната с двумя джакузи и видом на Safa Park; - полностью оборудованные кухни Fendi; - прачечная; - комната для персонала; - Sky Terrace; - открытая обеденная зона; - станция для приготовления теппаньяки; - зона отдыха на открытом воздухе; - частный лифт с выходом прямо в гостиную; - вид на Dubai Water Canal и Safa Park; - частные Sky Gardens. Помимо всего этого, жильцы роскошных резиденций с 4 и 5 спальнями смогут воспользоваться частным кабинетом, кинозалом, двумя комнатами для персонала, официальной и неформальной гостиными, а также открытыми зонами отдыха в пределах своих уникальных домов. Расположение: Потенциальные жители потрясающего комплекса One Canal смогут воспользоваться лёгким доступом к Safa Park, который является одним из старейших парков в Дубае. Это место славится обилием лиственных деревьев, площадками для барбекю, игровыми зонами, тремя озёрами, более чем 300 видами птиц и около 17 000 видов деревьев и кустарников. В Safa Park есть также баскетбольная площадка, ярмарочная площадь, теннисный корт и беговая дорожка, что непременно оценят любители фитнеса. Проживая в One Canal, вы будете окружены обилием различных ресторанов и кафе, где подают роскошные блюда международной кухни и аппетитные десерты. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
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