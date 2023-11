Комфортабельные апартаменты в новом комплексе с бассейном и тренажерным залом Crest Grande от Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €6,31 млн

471 м² 1

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! One Canal - новый элитный 9-этажный комплекс от застройщика AHS Properties, который является частью известной группы компаний AHS Group, совместно со всемирно известным итальянским брендом Fendi Casa. Амбициозный проект расположен вдоль Dubai Water Canal в районе Al Safa и предлагает изысканную коллекцию пентхаусов с 3–4 спальнями и роскошных sky villas с 4–5 спальнями. Брендированные объекты, благодаря новой линии Fendi Casa, будут оснащены самой лучшей мебелью люкс-класса, которая умело продемонстрирует фирменное наследие мастерства и современное видение бредовой недвижимости. Среди других отличительных черт, потрясающих жилых единиц One Canal – экстравагантные интерьеры от крупнейшей в мире дизайнерской фирмы в сфере гостиничного бизнеса Hirsch Bedner Associates, удостоенной наград London 1508. Примечательно, что для обеспечения максимальной конфиденциальности, согласно генеральному плану, в элитном комплексе не будет общественных зон. Дворцовые резиденции предложат своим жителям следующие удобства: - частный инфинити-бассейн Sky Pool; - панорамная ванная комната с двумя джакузи и видом на Safa Park; - полностью оборудованные кухни Fendi; - прачечная; - комната для персонала; - Sky Terrace; - открытая обеденная зона; - станция для приготовления теппаньяки; - зона отдыха на открытом воздухе; - частный лифт с выходом прямо в гостиную; - вид на Dubai Water Canal и Safa Park; - частные Sky Gardens. Помимо всего этого, жильцы роскошных резиденций с 4 и 5 спальнями смогут воспользоваться частным кабинетом, кинозалом, двумя комнатами для персонала, официальной и неформальной гостиными, а также открытыми зонами отдыха в пределах своих уникальных домов. Расположение: Потенциальные жители потрясающего комплекса One Canal смогут воспользоваться лёгким доступом к Safa Park, который является одним из старейших парков в Дубае. Это место славится обилием лиственных деревьев, площадками для барбекю, игровыми зонами, тремя озёрами, более чем 300 видами птиц и около 17 000 видов деревьев и кустарников. В Safa Park есть также баскетбольная площадка, ярмарочная площадь, теннисный корт и беговая дорожка, что непременно оценят любители фитнеса. Проживая в One Canal, вы будете окружены обилием различных ресторанов и кафе, где подают роскошные блюда международной кухни и аппетитные десерты. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!