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  4. Жилой комплекс Эксклюзивные пентхаусы в новом высотном комплексе Trump Int Hotel & Tower с закрытым клубом, в 2 минутах от Бурдж Халифа, Al Wasl, Дубай

Жилой комплекс Эксклюзивные пентхаусы в новом высотном комплексе Trump Int Hotel & Tower с закрытым клубом, в 2 минутах от Бурдж Халифа, Al Wasl, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$20,00 млн
08.05.2025
$20,00 млн
07.05.2025
$20,07 млн
;
20
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ID: 25864
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In CRM: 2451628
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Burj Khalifa/Dubai Mall (~ 800 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 600 м)

О комплексе

Trump International Hotel & Tower — новый жилой проект в самом сердце мегаполиса — символ безупречного вкуса и престижа. Небоскреб расположен прямо у въезда в центр Дубая, на знаменитой Sheikh Zayed Road. Просторные резиденции с 1-3 спальнями, а также эксклюзивные пентхаусы с 4 спальнями с высокими потолками, изысканной отделкой и панорамными видами на сверкающий центр города, Бурдж-Халифу и бескрайние воды залива — это новый уровень владения недвижимостью. Частные лифты, отделка из натурального мрамора, смелые дизайнерские решения, встроенная европейская техника на кухне — каждая деталь подчеркивает высокий уровень жизни.

Проект продолжает легендарное наследие The Trump Organization, начатое Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Уникальной особенностью проекта является закрытый клуб The Trump Сlub, члены которого получают доступ к исключительным привилегиям. Здесь вы найдёте всё: от частной зоны для ужинов до современного тренажерного зала, лаунж-зон, баров и гастрономических ресторанов, которые подарят вкус настоящей роскоши. Бизнес-встречи, отдых, восстановление — каждый найдет здесь для себя именно то, что ему нужно. Изюминкой проекта является самый высокий в мире инфинити-бассейн, расположенный на крыше небоскреба.

Удобства:

  • Закрытый клуб The Trump для резидентов
  • Фитнес-зал
  • Приватный лаунж
  • Гольф-симулятор
  • Спа и оздоровительный центр
  • Переговорные комнаты
  • Инфинити-бассейн на крыше
  • Кафе и рестораны
  • Студия йоги
  • Детская игровая площадка

Окончание строительства - 4 квартал 2031 года.

Рассрочка: 90/10

Особенности квартир

Кухня оборудована

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Встроенная электрическая кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа и Dubai Mall - 2 минуты
  • Дубайский международный финансовый центр - 8 минут
  • Музей будущего - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 22 минуты
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Пальма Джумейра - 28 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Эксклюзивные пентхаусы в новом высотном комплексе Trump Int Hotel & Tower с закрытым клубом, в 2 минутах от Бурдж Халифа, Al Wasl, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$20,00 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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