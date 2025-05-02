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  4. Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции The Highgrove с бассейнами, спа и рестораном в районе Nad Al Sheba 1/Meydan, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции The Highgrove с бассейнами, спа и рестораном в районе Nad Al Sheba 1/Meydan, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,02 млн
18.05.2025
$1,02 млн
17.05.2025
$1,01 млн
16.05.2025
$1,01 млн
14.05.2025
$1,02 млн
13.05.2025
$1,01 млн
11.05.2025
$1,01 млн
10.05.2025
$1,01 млн
09.05.2025
$1,00 млн
08.05.2025
$999,747
07.05.2025
$1,00 млн
14.04.2025
$998,687
13.04.2025
$999,273
12.04.2025
$1,00 млн
11.04.2025
$1,03 млн
10.04.2025
$1,03 млн
09.04.2025
$1,04 млн
08.04.2025
$1,03 млн
06.04.2025
$1,03 млн
05.04.2025
$1,03 млн
04.04.2025
$1,04 млн
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20
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ID: 22384
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398267
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представляем вашему вниманию уникальный жилой проект The Highgrove, который воплощает в себе идеальное сочетание современного дизайна и природной красоты. Всего в комплексе 291 юнит. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями, а также пентхаус с 3 спальнями. Из каждой резиденции открываются захватывающие виды на лагуну и окружающую природу.

Здесь вас ждет целый мир удобств и возможностей. К вашим услугам бассейны для взрослых и детей. Специально оборудованные зоны для занятий спортом, включая фитнес-центр и студию йоги, позволят вам поддерживать активный образ жизни. На территории комплекса предусмотрены игровые площадки для детей и зоны для барбекю, где вы сможете проводить время с семьей и друзьями.

Уникальные удобства, такие как ресторан на 34 этаже с великолепными панорамными видами на город, создадут незабываемую атмосферу для ваших вечерних ужинов. Сад, расположенный на 35 этаже с уютными беседками и местом для разведения костра - станет идеальным местом для вечерних встреч с близкими. Кроме того, вы сможете насладиться SPA-процедурами в уединенной обстановке и провести время в клубной зоне, где всегда рады новым встречам и общению.

Каждая деталь в The Highgrove продумана для создания комфортного и стильного пространства, где вы сможете наслаждаться как повседневной жизнью, так и особенными моментами с семьей и друзьями.

Удобства

  • бассейны для взрослых и детей
  • кинотеатр
  • зона барбекю
  • студия йоги
  • фитнес-центр
  • детские площадки
  • спа и сауна
  • ресторан с панорамными видами
  • сад и смотровая площадка, расположенные на крыше

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (70/30)

Особенности квартир

Входит кухня и санузлы

Удобства и оснащение в доме

Каждая квартира включает в себя полностью оснащенную кухню, что делает ее центром домашнего уюта и удобства. Кухни оформлены в современном дизайне с использованием высококачественных материалов. Они оснащены встроенной техникой, включая холодильник, плиту, духовой шкаф и посудомоечную машину, что обеспечивает максимальный комфорт для приготовления пищи. Элегантные кухонные шкафы и столешницы из натуральных материалов добавляют нотку роскоши и стиля. Санузлы также оформлены с акцентом на комфорт и современность и оснащены сантехникой.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в спокойном и безопасном районе, который идеально подходит для семейной жизни: отличная инфраструктура, включая школы, парки и спортивные комплексы. Все это создает комфортные условия для проживания. Кроме того, район находится вблизи основных транспортных артерий, что обеспечивает удобный доступ к другим частям города, включая деловые и торговые зоны. Наличие различных магазинов, кафе и ресторанов делает жизнь здесь более удобной и приятной.

  • Ras Al Khor Wildlife Sanctuary - 5 минут
  • Meydan Racecourse - 10 минут
  • Burj Khalifa/ Dubai Mall - 15 минут
  • Museum Of The Future - 15 минут
  • Dubai International Airport - 17 минут
  • Dubai International Financial Centre - 20 минут
  • Dubai Hills Golf Club - 22 минут
  • Dubai Creek Golf And Yacht Club - 22 минут
  • Burj Al Arab - 30 минут
  • Palm Jumeirah - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции The Highgrove с бассейнами, спа и рестораном в районе Nad Al Sheba 1/Meydan, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,02 млн
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