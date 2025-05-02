Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции The Highgrove с бассейнами, спа и рестораном в районе Nad Al Sheba 1/Meydan, Дубай

Представляем вашему вниманию уникальный жилой проект The Highgrove, который воплощает в себе идеальное сочетание современного дизайна и природной красоты. Всего в комплексе 291 юнит. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями, а также пентхаус с 3 спальнями. Из каждой резиденции открываются захватывающие виды на лагуну и окружающую природу.

Здесь вас ждет целый мир удобств и возможностей. К вашим услугам бассейны для взрослых и детей. Специально оборудованные зоны для занятий спортом, включая фитнес-центр и студию йоги, позволят вам поддерживать активный образ жизни. На территории комплекса предусмотрены игровые площадки для детей и зоны для барбекю, где вы сможете проводить время с семьей и друзьями.

Уникальные удобства, такие как ресторан на 34 этаже с великолепными панорамными видами на город, создадут незабываемую атмосферу для ваших вечерних ужинов. Сад, расположенный на 35 этаже с уютными беседками и местом для разведения костра - станет идеальным местом для вечерних встреч с близкими. Кроме того, вы сможете насладиться SPA-процедурами в уединенной обстановке и провести время в клубной зоне, где всегда рады новым встречам и общению.

Каждая деталь в The Highgrove продумана для создания комфортного и стильного пространства, где вы сможете наслаждаться как повседневной жизнью, так и особенными моментами с семьей и друзьями.

Удобства

бассейны для взрослых и детей

кинотеатр

зона барбекю

студия йоги

фитнес-центр

детские площадки

спа и сауна

ресторан с панорамными видами

сад и смотровая площадка, расположенные на крыше

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (70/30)

Особенности квартир

Входит кухня и санузлы

Удобства и оснащение в доме

Каждая квартира включает в себя полностью оснащенную кухню, что делает ее центром домашнего уюта и удобства. Кухни оформлены в современном дизайне с использованием высококачественных материалов. Они оснащены встроенной техникой, включая холодильник, плиту, духовой шкаф и посудомоечную машину, что обеспечивает максимальный комфорт для приготовления пищи. Элегантные кухонные шкафы и столешницы из натуральных материалов добавляют нотку роскоши и стиля. Санузлы также оформлены с акцентом на комфорт и современность и оснащены сантехникой.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в спокойном и безопасном районе, который идеально подходит для семейной жизни: отличная инфраструктура, включая школы, парки и спортивные комплексы. Все это создает комфортные условия для проживания. Кроме того, район находится вблизи основных транспортных артерий, что обеспечивает удобный доступ к другим частям города, включая деловые и торговые зоны. Наличие различных магазинов, кафе и ресторанов делает жизнь здесь более удобной и приятной.