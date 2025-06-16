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  4. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Deira, ОАЭ
от
$558,077
;
14
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ID: 26611
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In CRM: 2465243
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Дата обновления: 03.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Город
    Deira

О комплексе

Sea Legend One открывает новую главу прибрежной жизни на Dubai Islands, где из окна виден только безмятежный залив и парусники на горизонте. В комплексе 11 жилых этажей, на каждом из которых расположено всего 6 резиденций. К приобретению предлагаются полностью меблированные апартаменты с 1-3 спальнями.

Внутренние пространства продуманы до мелочей: трехметровые потолки и сплошное панорамное остекление с зеркальным УФ‑покрытием наполняют комнаты мягким естественным светом и защищают от полуденной жары, а кварцевые и мраморные столешницы, сантехника Hansgrohe и Villeroy & Boch, бесшумная система кондиционирования Daikin и умный дом уже включены в стоимость. Кухни оборудованы техникой Siemens — от холодильника с генератором льда до встраиваемой посудомоечной машины и газовой плиты с духовым шкафом, так что переезд превращается в приятную формальность: достаточно привезти любимые книги и одежду.

На крыше раскинулся инфинити‑бассейн, где вода словно сливается с линией моря; рядом работает спа‑комплекс с джакузи, сауной и хаммамом, а вечера можно провести в приятной компании близких людей за ароматным барбекю. Для малышей предусмотрен неглубокий бассейн и экологичная игровая площадка из натуральных материалов, тогда как родители могут заняться спортом в фитнес‑центре с оборудованием Technogym или устроить семейный кинопоказ под открытым небом. Подъехать домой можно на электромобиле и сразу подключить его к зарядной станции, пройти через просторное лобби с мраморной отделкой и деловой лаунж-зоной.

Удобства:

  • ⁠Панорамный бассейн на крыше с видом на море
  • Спа, джакузи и сауна
  • Зона барбекю
  • Детский бассейн
  • Экологичная детская игровая площадка
  • Фитнес-центр с оборудованием Technogym
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Станции зарядки электромобилей

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Удобства и оснащение в доме

Юниты полностью меблированные, кухонная техника бренда Siemens.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в самом сердце Dubai Islands - новой прибрежной локации всего в нескольких минутах от центра города. Располагаясь в окружении пляжей, парков и кипящей жизни побережья, резиденция предлагает великолепный баланс спокойствия и удобства. Благодаря легкому доступу к центральному району Даунтаун Дубай, аэропорту, станциям метро и основным достопримечательностям, все необходимое будет под рукой. Проект также удобно расположен по отношению к основным деловым, культурным и развлекательным локациям города.

Местонахождение на карте

Deira, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$558,077
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