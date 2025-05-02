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  3. Жилой комплекс Новая резиденция V1STARA HOUSE 2 с бассейнами, клубом и детскими площадками в районе Al Furjan, Дубай

Жилой комплекс Новая резиденция V1STARA HOUSE 2 с бассейнами, клубом и детскими площадками в районе Al Furjan, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$339,876
14.04.2025
$337,777
13.04.2025
$337,975
12.04.2025
$339,238
11.04.2025
$346,903
10.04.2025
$348,317
09.04.2025
$350,069
08.04.2025
$349,850
06.04.2025
$350,054
05.04.2025
$346,866
04.04.2025
$351,503
03.04.2025
$355,401
02.04.2025
$354,653
01.04.2025
$353,850
30.03.2025
$352,762
29.03.2025
$355,400
28.03.2025
$356,698
27.03.2025
$355,448
26.03.2025
$355,226
25.03.2025
$354,012
24.03.2025
$352,814
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25464
ID новостройки на Realting
In CRM: 2442835
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

V1STARA HOUSE 2 – жилой комплекс, который объединяет элегантную архитектуру, передовые технологии и уютную атмосферу. Продуманные до мелочей частично меблированные апартаменты сочетают стиль и функциональность, предлагают просторные светлые помещения, панорамные окна и первоклассную отделку. Высококачественные материалы и современные дизайнерские решения создают ощущение гармонии и уюта в каждом уголке вашего нового дома.

Любители спорта смогут наслаждаться современным тренажерным залом с профессиональным оборудованием, а также открытой зоной кроссфита, созданной для максимального комфорта тренировок на свежем воздухе. Для тех, кто предпочитает более расслабленный подход к физической активности, предусмотрены зал для йоги и танцев. Резиденты смогут расслабиться у просторного бассейна, наслаждаясь теплым солнцем и уединенной атмосферой, пока дети веселятся в отдельном детском бассейне. Семейные вечера наполнятся теплотой и уютом в зоне барбекю и лаунж-зоне, где можно проводить время в кругу близких и друзей. Маленькие жители комплекса найдут для себя множество развлечений: детская игровая комната порадует уютной обстановкой и развивающими играми, а игровая площадка на свежем воздухе станет идеальным местом для веселых приключений. Кроме того, элитный клубный дом предлагает эксклюзивные пространства для отдыха и общения.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детские игровые комнаты и площадки
  • Клубный дом
  • Студии йоги и танцев
  • Тренажерный зал
  • Кроссфит на свежем воздухе
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40 (с возможностью рассрочки платежа на 2 года после сдачи объекта), 40/60 (для апартаментов с 3,5 спальнями)

Удобства и оснащение в доме

Частично меблированные резиденции

Расположение и объекты поблизости

Достопримечательности

  • Bluewaters Island - 15 минут
  • Dubai Marina - 15 минут
  • Jebel Ali Beach - 20 минут
  • Jumeirah Golf Estates - 20 минут
  • Palm Jumeirah - 20 минут
  • Jumeirah Beach - 25 минут
  • Burj Al Arab - 25 минут

Образование

  • The Arbor School - 5 минут
  • Jebel Ali Village Nursery - 5 минут
  • Redwood Montessori Nursery - 5 минут
  • Chubby Cheeks Nursery - 5 минут

Шопинг

  • The Pavilion - Al Furjan - 5 минут
  • Discovery Garden Pavilion - 5 минут

Здравоохранение

  • Медицинский центр Medcare - 5 минут
  • Medicentres Al Furjan - 5 минут
  • Онкологический центр Advanced Care - 7 минут

Транспорт

  • Станция метро Al Furjan - 5 минут
  • Станция метро Discovery Gardens - 5 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция V1STARA HOUSE 2 с бассейнами, клубом и детскими площадками в районе Al Furjan, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$339,876
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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