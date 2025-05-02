Жилой комплекс Новая резиденция V1STARA HOUSE 2 с бассейнами, клубом и детскими площадками в районе Al Furjan, Дубай

V1STARA HOUSE 2 – жилой комплекс, который объединяет элегантную архитектуру, передовые технологии и уютную атмосферу. Продуманные до мелочей частично меблированные апартаменты сочетают стиль и функциональность, предлагают просторные светлые помещения, панорамные окна и первоклассную отделку. Высококачественные материалы и современные дизайнерские решения создают ощущение гармонии и уюта в каждом уголке вашего нового дома.
Любители спорта смогут наслаждаться современным тренажерным залом с профессиональным оборудованием, а также открытой зоной кроссфита, созданной для максимального комфорта тренировок на свежем воздухе. Для тех, кто предпочитает более расслабленный подход к физической активности, предусмотрены зал для йоги и танцев. Резиденты смогут расслабиться у просторного бассейна, наслаждаясь теплым солнцем и уединенной атмосферой, пока дети веселятся в отдельном детском бассейне. Семейные вечера наполнятся теплотой и уютом в зоне барбекю и лаунж-зоне, где можно проводить время в кругу близких и друзей. Маленькие жители комплекса найдут для себя множество развлечений: детская игровая комната порадует уютной обстановкой и развивающими играми, а игровая площадка на свежем воздухе станет идеальным местом для веселых приключений. Кроме того, элитный клубный дом предлагает эксклюзивные пространства для отдыха и общения.
Удобства:
Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.
Рассрочка
60/40 (с возможностью рассрочки платежа на 2 года после сдачи объекта), 40/60 (для апартаментов с 3,5 спальнями)Удобства и оснащение в доме
Частично меблированные резиденцииРасположение и объекты поблизости
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