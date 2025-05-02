Жилой комплекс Новая резиденция V1STARA HOUSE 2 с бассейнами, клубом и детскими площадками в районе Al Furjan, Дубай

V1STARA HOUSE 2 – жилой комплекс, который объединяет элегантную архитектуру, передовые технологии и уютную атмосферу. Продуманные до мелочей частично меблированные апартаменты сочетают стиль и функциональность, предлагают просторные светлые помещения, панорамные окна и первоклассную отделку. Высококачественные материалы и современные дизайнерские решения создают ощущение гармонии и уюта в каждом уголке вашего нового дома.

Любители спорта смогут наслаждаться современным тренажерным залом с профессиональным оборудованием, а также открытой зоной кроссфита, созданной для максимального комфорта тренировок на свежем воздухе. Для тех, кто предпочитает более расслабленный подход к физической активности, предусмотрены зал для йоги и танцев. Резиденты смогут расслабиться у просторного бассейна, наслаждаясь теплым солнцем и уединенной атмосферой, пока дети веселятся в отдельном детском бассейне. Семейные вечера наполнятся теплотой и уютом в зоне барбекю и лаунж-зоне, где можно проводить время в кругу близких и друзей. Маленькие жители комплекса найдут для себя множество развлечений: детская игровая комната порадует уютной обстановкой и развивающими играми, а игровая площадка на свежем воздухе станет идеальным местом для веселых приключений. Кроме того, элитный клубный дом предлагает эксклюзивные пространства для отдыха и общения.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Детские игровые комнаты и площадки

Клубный дом

Студии йоги и танцев

Тренажерный зал

Кроссфит на свежем воздухе

Зона барбекю

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40 (с возможностью рассрочки платежа на 2 года после сдачи объекта), 40/60 (для апартаментов с 3,5 спальнями)

Удобства и оснащение в доме

Частично меблированные резиденции

Расположение и объекты поблизости

Достопримечательности

Bluewaters Island - 15 минут

Dubai Marina - 15 минут

Jebel Ali Beach - 20 минут

Jumeirah Golf Estates - 20 минут

Palm Jumeirah - 20 минут

Jumeirah Beach - 25 минут

Burj Al Arab - 25 минут

Образование

The Arbor School - 5 минут

Jebel Ali Village Nursery - 5 минут

Redwood Montessori Nursery - 5 минут

Chubby Cheeks Nursery - 5 минут

Шопинг

The Pavilion - Al Furjan - 5 минут

Discovery Garden Pavilion - 5 минут

Здравоохранение

Медицинский центр Medcare - 5 минут

Medicentres Al Furjan - 5 минут

Онкологический центр Advanced Care - 7 минут

Транспорт