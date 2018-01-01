Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция

Новый современный жилой комплекс класса люкс с великолепными видами и шикарной инфраструктурой будет располагаться в одном из самых лучших районов Алании, в районе Кестель. Средиземное море в 700 метрах от резиденции. Так же большой плюс составляет закрытая парковка, которая предполагает 1 парковочное место для каждой квартиры. Есть 2-х, 3-х, 4-х комнатные апартаменты-дуплексы, а так же дуплексы со своим собственным садом. Комплекс имеет огороженную охраняемую территорию, крытый бассейн, большой открытый бассейн-инфинити на протяженности всей территории, сад, фитнес-зал, теннисный корт, беседку для отдыха, центральную спутниковую систему, генератор, видеокамеры системы безопасности, автоматические ворота на въезде, шифровой замок на входе, видеодомофон, сауну, паровую и соляную комнаты, турецкую баню, детскую площадку, ресторан и многое другое.
-Высококачественные апартаменты, очень хорошее расположение в районе Оба, все необходимые социальные объекты поблизости. Trio City Blue находится в отличном месте. Всего 500 метров до пляжа, 200 метров до больницы. Когда вы выйдете, вы найдете продуктовый магазин, рестораны, пункт проката автомобилей, супермаркет. Район представляет собой очень хороший жилой район с чистыми и ровными улицами. Это близко ко всему, что вам нужно, но также вдали от городского шума -Лучшее расположение в Алании, район Оба - Очень хорошее управление комплексом - Всё необходимое для вашего комфорта - Цена со скидкой Закрытый бассейнПодземный паркингБассейнДетская площадкаСауна Турецкий хамамНастольный теннисПерголаЭлектрогенераторФитнесБильярдВодная горка
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 40 до 85,5 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.