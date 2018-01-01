Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция

Новый проект в районе Пендик.
Один из текущих проектов с панорамным видом на море и Принцевы острова.
В нем около 650 квартир с новейшими архитектурными и инженерными решениями. Все апартаменты с 1-5 спальнями, балконами, террасами или садами.Удобства и оснащение в доме
В проекте также есть 22 элитных магазина, круглосуточная охрана, сети ресторанов и кафе, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, велосипедные дорожки, хаммам, сауна, кинотеатр, библиотека, конференц-зал и две секции, спроектированные как гостиница для посетителей.Расположение и объекты поблизости
Рядом находятся торговые центры, больницы, университеты, школы.
Аэропорт Сабиха Гекчен - 10 минут на авто
Метро Мармарай - 10 минут на автобусе
Метро Пендик - 17 минут на автобусе.