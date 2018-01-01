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Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€291,200
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16
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О комплексе

Новый проект в районе Пендик.

Один из текущих проектов с панорамным видом на море и Принцевы острова.

В нем около 650 квартир с новейшими архитектурными и инженерными решениями. Все апартаменты с 1-5 спальнями, балконами, террасами или садами.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть 22 элитных магазина, круглосуточная охрана, сети ресторанов и кафе, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, велосипедные дорожки, хаммам, сауна, кинотеатр, библиотека, конференц-зал и две секции, спроектированные как гостиница для посетителей.

Расположение и объекты поблизости

Рядом находятся торговые центры, больницы, университеты, школы.

Аэропорт Сабиха Гекчен - 10 минут на авто

Метро Мармарай - 10 минут на автобусе

Метро Пендик - 17 минут на автобусе.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Апартаменты с панорамным видом на море, город и Принцевы острова, Пендик, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€291,200
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от
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Площадь 50–70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! MOSTAR RESIDENCE - новый роскошный проект класса люкс в Алании. Комплекс расположен в одном из лучших мест района Авсаллар. На территории проекта будет вся необходимая инфраструктура для комфортного времяпровождения. Авсаллар получил географически удачное расположение всего в 20 км от центра Алании и 90 км до аэропорта Анталии. Он находится в защищённой от ветров бухте, между величественными горами Торос и знаменитым пляжем Инжекум с золотистым песком. Одно из основных преимуществ Mostar Residence является близость к лучшему побережью Алании-Инжекум и природному парку Инжекум (Incekum Nature park), который в любое время года привлекает своей живописностью и неповторимым видом. Так же неподалеку распологается вся городская инфраструктура: рестораны, торговые центры, продуктовые магазины. Инфраструктура на территории комплекса: - Бассейн; - Детский бассейн; - Бар у бассейна; - Баскетбольная площадка; - Площадка для мини-футбола; - Теннисный корт; - Кафе/Ресторан ; - Детская игровая площадка; - Парковка; - Зона для отдыха; - Охрана/видеонаблюдение; - Ресепшен ; - Турецкий хамам ; - Сауна; - Соляная комната; - Массажный кабинет; - Игровая комната; - Конференц-зал; - Кинотеатр; - Фитнес-центр. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
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от
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Сдача в: 2026
Застройщик: Stay Property
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