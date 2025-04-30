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  4. Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция

Пендик, Турция
от
$165,522
18.05.2025
$165,522
17.05.2025
$164,912
16.05.2025
$165,022
14.05.2025
$166,350
13.05.2025
$164,576
11.05.2025
$164,221
10.05.2025
$164,770
09.05.2025
$163,432
08.05.2025
$162,837
07.05.2025
$163,400
14.04.2025
$162,667
13.04.2025
$162,762
12.04.2025
$163,369
11.04.2025
$167,062
10.04.2025
$167,743
09.04.2025
$168,583
08.04.2025
$168,479
06.04.2025
$168,579
05.04.2025
$167,043
04.04.2025
$169,274
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Описание Описание
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ID: 22358
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397512
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Пендик

О комплексе

Жилой комплекс Siltas Panorama создан, чтобы ваша жизнь стала такой, о которой вы всегда мечтали.

Резиденция, расположенная на земельном участке площадью 23 000 м2, открывает двери к вашей мечте. Здесь вы найдете просторные апартаменты с 2-5 спальнями, балконами, террасами, собственными садами и бассейнами. Из окон открываются живописные виды на море и острова. При строительстве особо внимание уделялось каждой детали, чтобы создать идеальные жилые пространства.

Panorama приглашает вас в уникальную жизнь в окружении ухоженных зеленых зон, где вы можете проводить время с семьей, рядом с бассейнами и социальными объектами, которые превзойдут все ваши ожидания, разнообразной инфраструктурой, включая кинотеатр, музыкальный и игровой зал и многое другое.

Особенности

  • бассейн
  • детская площадка
  • сады
  • декоративные водоемы и водопады
  • волейбольная и баскетбольная площадка
  • теннисный корт
  • фитнес-центр
  • сауны
  • панорамные виды на море
  • широкие балконы
  • кинотеатр
  • игровая комната
  • кафе и библиотека
  • конференц-зал
  • детская игровая комната
  • крытые бассейны
  • беседки и зоны отдыха
  • круглосуточная охрана
  • крытая парковка
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в азиатской части Стамбула, районе Пендик, рядом с морем и зеленью и всего в 3 минутах от станции метро и в 5 минутах от побережья. Кроме того, всего в 8 минутах располагается аэропорт Sabiha Gokcen.

  • Аэропорт - 8 минут
  • Станция метро - 3 минуты
  • Торговый центр - 6 минут
  • Лес - 8 минут
  • Гавань - 9 минут

Местонахождение на карте

Пендик, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$165,522
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