Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Siltas Panorama создан, чтобы ваша жизнь стала такой, о которой вы всегда мечтали.
Резиденция, расположенная на земельном участке площадью 23 000 м2, открывает двери к вашей мечте. Здесь вы найдете просторные апартаменты с 2-5 спальнями, балконами, террасами, собственными садами и бассейнами. Из окон открываются живописные виды на море и острова. При строительстве особо внимание уделялось каждой детали, чтобы создать идеальные жилые пространства.
Panorama приглашает вас в уникальную жизнь в окружении ухоженных зеленых зон, где вы можете проводить время с семьей, рядом с бассейнами и социальными объектами, которые превзойдут все ваши ожидания, разнообразной инфраструктурой, включая кинотеатр, музыкальный и игровой зал и многое другое.
Особенности
Комплекс находится в азиатской части Стамбула, районе Пендик, рядом с морем и зеленью и всего в 3 минутах от станции метро и в 5 минутах от побережья. Кроме того, всего в 8 минутах располагается аэропорт Sabiha Gokcen.