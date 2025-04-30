Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Siltas Panorama создан, чтобы ваша жизнь стала такой, о которой вы всегда мечтали.

Резиденция, расположенная на земельном участке площадью 23 000 м2, открывает двери к вашей мечте. Здесь вы найдете просторные апартаменты с 2-5 спальнями, балконами, террасами, собственными садами и бассейнами. Из окон открываются живописные виды на море и острова. При строительстве особо внимание уделялось каждой детали, чтобы создать идеальные жилые пространства.

Panorama приглашает вас в уникальную жизнь в окружении ухоженных зеленых зон, где вы можете проводить время с семьей, рядом с бассейнами и социальными объектами, которые превзойдут все ваши ожидания, разнообразной инфраструктурой, включая кинотеатр, музыкальный и игровой зал и многое другое.

Особенности

бассейн

детская площадка

сады

декоративные водоемы и водопады

волейбольная и баскетбольная площадка

теннисный корт

фитнес-центр

сауны

панорамные виды на море

широкие балконы

кинотеатр

игровая комната

кафе и библиотека

конференц-зал

детская игровая комната

крытые бассейны

беседки и зоны отдыха

круглосуточная охрана

крытая парковка

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в азиатской части Стамбула, районе Пендик, рядом с морем и зеленью и всего в 3 минутах от станции метро и в 5 минутах от побережья. Кроме того, всего в 8 минутах располагается аэропорт Sabiha Gokcen.