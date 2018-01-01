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Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€248,154
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море, гавань и окружающую природу.

Резиденция располагает декоративными бассейнами, тренажерными залами, лужайками, детскими площадками, прудом, спортивными площадками, розовым и фруктовым садами, зоной отдыха, сауной и турецкой баней.

Окончание строительства - май 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 50 метров
  • Автобусная остановка - 50 метров
  • Автомагистраль Е-5 - 50 метров
  • Аэропорт - 10 км
  • Больница - 1 км
  • Частная школа - 3 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€248,154
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