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Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция

Kepez, Турция
от
€78,544
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, аквапарками, собственным песчаным пляжем, ресторанами, детским клубом и парком приключений, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, спортивными площадками, лесом.

Окончание строительства - 2024 год.

Местонахождение новостройки
Kepez, Турция

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Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
€78,544
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