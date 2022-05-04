Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции

Турция не теряет своей популярности среди инвесторов всего мира. Купить квартиру или дом на побережье, кажется, уже стало трендом мирового рынка. Но почему именно Турция? Эксперт GM Binaa Investment Company Nawar Ghadri поделился своим мнением на этот счет и рассказал о ситуации на местном рынке недвижимости.

«Инвестиции в недвижимость выгоднее любых банковских депозитов»

— Все вокруг говорят, что покупать недвижимость в Турции сейчас выгодно, как никогда. Почему?

— Турция за последние несколько лет стала практически центром международных инвестиций в недвижимость. В нашу страну приезжают инвесторы из всех стран мира, исключение составляют лишь несколько национальностей, которым запрещено приобретать объекты недвижимости в Турции. Таких, например, как армяне, курды и сирийцы.

Почему купить квартиру в Турции сейчас выгоднее, чем когда бы то ни было? Ответ прост: стоимость объектов недвижимости в стране растет, инфраструктура развивается, туристический поток, даже на фоне пандемии, не спадает. Все это значит, что, вложив сейчас в перспективный объект недвижимости $50,000, уже через два-три года вы сможете получить за него уже $70,000. Такие инвестиции выгоднее любых банковских депозитов, и привлекают покупателей в нашу страну. Получается замкнутый круг (и, надо сказать, очень позитивный): инвестиции помогают нашей стране развиваться и становиться лучше, а ее развитие привлекает еще больше инвестиций.

Однако помимо экономических причин, есть и эмоциональный фактор, который играет огромную роль. Турция — красивая страна, где мирно уживаются представители всех национальностей и вероисповеданий. Это страна, где каждый человек может найти что-то по душе: кому-то будет близка прекраснейшая природа с уникальными заповедниками, кому-то многочисленные ночные клубы и бары, а кому-то для того, чтобы расслабиться, нужен шопинг. Все это и еще больше есть в Турции, и именно поэтому сюда приезжает так много людей.

— Какова стоимость квадратного метра жилья в Турции сейчас?

— Стоимость жилья в Турции, как и в других странах, зависит от расположения каждого конкретного объекта недвижимости. Например, можно купить квартиру в Стамбуле за $40,000 и за $400,000 предложение настолько разнообразно, что может удовлетворить любой запрос. В этом, на мой взгляд, и есть уникальная особенность турецкого рынка недвижимости: здесь каждый покупатель сможет найти дом или квартиру на свой бюджет. Турция уже воплотила в жизнь практически любые варианты запросы покупателей: от максимально бюджетных, но качественных квартир до эксклюзивных апартаментов класса люкс.

Если перейти к конкретным цифрам, то средняя цена квадратного метра жилья в Турции составляет примерно $350–400. В Стамбуле по $350 за квадрат продаются самые бюджетные варианты, при этом купить новостройку в Стамбуле в хорошем районе можно по $3 300 за квадрат. В Анкаре средняя стоимость квадрата на вторичном рынке $250, в Анталии и Айдыне около $400.

Большей популярностью у зарубежных инвесторов пользуются курортные города, потому что приобретенные там квартиры практически сразу можно сдавать в аренду и получать доход. Конечно, там и стоимость квадрата выше.

Квартиры в новостройках Стамбула

Наиболее перспективным с точки зрения инвестиций эксперт считает первичный рынок. Конечно, покупка квартиры на начальной стадии строительства дома обходится гораздо дешевле, чем приобретение ее уже после введения дома в эксплуатацию. По мнению Nawar Ghadri, стоит присмотреться к новостройкам в Стамбуле это динамично развивающийся мегаполис, где спрос на недвижимость будет только расти.

В Стамбуле активно строится жилой комплекс Kucukcekmece Apartment . Это жилой проект в европейской части города, который разнимает одну из самых больших площадок в Стамбуле. Вокруг жилого комплекса расположены самые значимые медицинские, образовательные и коммерческие учреждения, рядом находятся основные трнаспортные и коммуникационные пути.

Многоквартирный комплекс в центральном районе города с роскошными характеристиками состоит из двух зданий, с квартирами разной планировки и площади, в стилях 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, которые подходят для маленьких и больших семей. В пешей доступности крупнейшие торговые центры: Mall of Istanbul, 212 Outlet Mall, Arena Park Mall. Рядом есть школы и детские сады.

Еще один интересный проект с точки зрения инвестиций новостройка в центральном районе Стамбула Бейоглу , недалеко от площади Таксим. До станции метро всего несколько минут ходьбы.

Это жилой проект, характеризующийся уникальными археологическими архитектурными моделями, относящимися к эпохе Османской империи. Общая жилая площадь проекта составляет 82,000 кв. м. и включает в себя 760 квартир различных размеров и типов, начиная от 1+1 до 4+1. Площади квартир варьируются от 55 кв. м. до 207 кв. м. Вторая часть проекта состоит из 190 резиденций с различными вариантами от студий до типов 1+1 и 2+1.

В комплексе есть крытый торговый центр, который занимает площадь 31,000 кв. м. и отличается торговым проходом длиной 550 м, на котором представлены различные бренды. На территории комплекса есть огромный кинотеатр с 9 залами, спортивный центр, более 20 изысканных ресторанов на любой вкус, столовая, детская площадка.