Резиденция в проекте премиум-класса

Этот уникальный жилой комплекс, располагается в 3 км от береговой линии в премиальном районе Анталии — Алтынташ. В жилом комплексе представлены 74 квартиры с чистовой отделкой и разнообразными планировками: трехуровневыми квартирами-виллами 4+1 и апартаментами 1+1, 2+1 с просторными террасами



Облагороженная территория и продуманная внутренняя инфраструктура делают комплекс идеальным пространством для жизни и отдыха, а также привлекательным объектом для инвестиций с высокой окупаемостью

На территории комплекса располагается всё, что нужно для комфортной жизни: подземный паркинг, открытый и закрытый бассейны, пул-бар, фитнес-клуб, SPA-центр с сауной и хамамом, конференц-зал, зона барбекю, детская и баскетбольная площадка



В комплексе учтены альтернативные способы получения электричества, которые помогут снизить общий расход энергии минимум на 20%. Для этого в Metropolis Residence установлены солнечные панели



Для безопасности жильцов и гостей комплекса предусмотрена круглосуточная охрана, видеонаблюдение с функцией записи, а также карточная система пропусков

Перед комплексом запрещено строительство многоэтажных зданий, поэтому живописный вид на побережье будет открываться даже со второго этажа и ничто не помешает вам каждый день наслаждаться чудесными закатами

Расстояние:

• До Аэропорта – 10 мин

• До моря – 7 мин

• До ТЦ TerraCity – 13 мин

• До ТЦ Mall of Antalya и IKEA – 13 мин

Квартиры:

Чистовая отделка;

Кондиционер в каждой комнате;

Встроенная кухонная мебель;

Плита, духовой шкаф, вытяжка;

Сантехника;

Система «Теплый пол»;

Электрокотел;

Встоенная мебель в прихожей.

Квартиру можно приобрести с беспроцентной рассрочкой. Первоначальный платеж составляет 50%, остальная сумма выплачивается в период до завершения строительства комплекса