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Резиденция в проекте премиум-класса

Средиземноморский регион, Турция
от
$189,496
BTC
2.2540112
ETH
118.1423664
USDT
187 351.2647747
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Описание Описание
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ID: 25759
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

Этот уникальный  жилой комплекс, располагается в 3 км от береговой линии в премиальном районе Анталии — Алтынташ. В жилом комплексе представлены 74 квартиры с чистовой отделкой и разнообразными планировками: трехуровневыми квартирами-виллами 4+1 и апартаментами 1+1, 2+1 с просторными террасами

Облагороженная территория и продуманная внутренняя инфраструктура делают комплекс идеальным пространством для жизни и отдыха, а также привлекательным объектом для инвестиций с высокой окупаемостью

На территории комплекса располагается всё, что нужно для комфортной жизни: подземный паркинг, открытый и закрытый бассейны, пул-бар, фитнес-клуб, SPA-центр с сауной и хамамом, конференц-зал, зона барбекю, детская и баскетбольная площадка

В комплексе учтены альтернативные способы получения электричества, которые помогут снизить общий расход энергии минимум на 20%. Для этого в Metropolis Residence установлены солнечные панели

Для безопасности жильцов и гостей комплекса предусмотрена круглосуточная охрана, видеонаблюдение с функцией записи, а также карточная система пропусков

Перед комплексом запрещено строительство многоэтажных зданий, поэтому живописный вид на побережье будет открываться даже со второго этажа и ничто не помешает вам каждый день наслаждаться чудесными закатами

Расстояние:

  • • До Аэропорта – 10 мин
  • • До моря – 7 мин
  • • До ТЦ TerraCity – 13 мин
  • • До ТЦ Mall of Antalya и IKEA – 13 мин

Квартиры:

  • Чистовая отделка;
  • Кондиционер в каждой комнате;
  • Встроенная кухонная мебель;
  • Плита, духовой шкаф, вытяжка;
  • Сантехника;
  • Система «Теплый пол»;
  • Электрокотел;
  • Встоенная мебель в прихожей.

Квартиру можно приобрести с беспроцентной рассрочкой. Первоначальный платеж составляет 50%, остальная сумма выплачивается в период до завершения строительства комплекса

Местонахождение на карте

Средиземноморский регион, Турция

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Резиденция в проекте премиум-класса
Средиземноморский регион, Турция
от
$189,496
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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