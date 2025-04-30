Резиденция в проекте премиум-класса

Этот уникальный жилой комплекс, располагается в 3 км от береговой линии в премиальном районе Анталии — Алтынташ. В жилом комплексе представлены 74 квартиры с чистовой отделкой и разнообразными планировками: трехуровневыми квартирами-виллами 4+1 и апартаментами 1+1, 2+1 с просторными террасами
Облагороженная территория и продуманная внутренняя инфраструктура делают комплекс идеальным пространством для жизни и отдыха, а также привлекательным объектом для инвестиций с высокой окупаемостью
На территории комплекса располагается всё, что нужно для комфортной жизни: подземный паркинг, открытый и закрытый бассейны, пул-бар, фитнес-клуб, SPA-центр с сауной и хамамом, конференц-зал, зона барбекю, детская и баскетбольная площадка
В комплексе учтены альтернативные способы получения электричества, которые помогут снизить общий расход энергии минимум на 20%. Для этого в Metropolis Residence установлены солнечные панели
Для безопасности жильцов и гостей комплекса предусмотрена круглосуточная охрана, видеонаблюдение с функцией записи, а также карточная система пропусков
Перед комплексом запрещено строительство многоэтажных зданий, поэтому живописный вид на побережье будет открываться даже со второго этажа и ничто не помешает вам каждый день наслаждаться чудесными закатами
Расстояние:
Квартиры:
Квартиру можно приобрести с беспроцентной рассрочкой. Первоначальный платеж составляет 50%, остальная сумма выплачивается в период до завершения строительства комплекса