Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция

Комплекс был построен для спокойной, тихой жизни в городе, вдали от шума и суеты. В нем 488 квартир, расположенных в 11 жилых зданиях. Общая площадь проекта составляет 45 210 м2, при этом озеленение занимает 80% этой площади. На территории также есть пруд и разные места для отдыха.

В проекте есть квартиры с 1-5 спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: футбольный, волейбольный баскетбольный и теннисный корт, мини-гольф, настольный теннис, амфитеатр, 600-метровая беговая и велосипедная дорожка, места для пикника.

Спа-зона: турецкая баня, парная, сауна, массажный кабинет.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние:

Автобус и маршрутка в шаговой доступности

Трамвай — 10 минут пешком

Замок и лес Термессос — 15 мин

Аэропорт — 25 мин

Ближайший пляж — 30 мин

Торговые центры рядом

ТЦ Тахтакале — 9 км

ТЦ Flora Park — 10 км

ТЦ 5M MİGROS — 20 км

ТЦ Özdilekpark — 19,5 км

ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км

ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин

Учебные заведения

Колледж Bahcelievler — 15 км

Колледж Antalya Toplum — 8 км

Колледж Yeryuzu — 8,5 км

Научный университет Анталии — 2,8 км

Университет Акдениз — 22,5 км

Международный университет Анталии — 26 мин

Больницы рядом