Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция

Комплекс был построен для спокойной, тихой жизни в городе, вдали от шума и суеты. В нем 488 квартир, расположенных в 11 жилых зданиях. Общая площадь проекта составляет 45 210 м2, при этом озеленение занимает 80% этой площади. На территории также есть пруд и разные места для отдыха.
В проекте есть квартиры с 1-5 спальнями.Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: футбольный, волейбольный баскетбольный и теннисный корт, мини-гольф, настольный теннис, амфитеатр, 600-метровая беговая и велосипедная дорожка, места для пикника.
Спа-зона: турецкая баня, парная, сауна, массажный кабинет.Расположение и объекты поблизости
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