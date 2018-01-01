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Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция

Doesemealti, Турция
от
€205,450
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7
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О комплексе

Комплекс был построен для спокойной, тихой жизни в городе, вдали от шума и суеты. В нем 488 квартир, расположенных в 11 жилых зданиях. Общая площадь проекта составляет 45 210 м2, при этом озеленение занимает 80% этой площади. На территории также есть пруд и разные места для отдыха.

В проекте есть квартиры с 1-5 спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: футбольный, волейбольный баскетбольный и теннисный корт, мини-гольф, настольный теннис, амфитеатр, 600-метровая беговая и велосипедная дорожка, места для пикника.

Спа-зона: турецкая баня, парная, сауна, массажный кабинет.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние:

  • Автобус и маршрутка в шаговой доступности
  • Трамвай — 10 минут пешком
  • Замок и лес Термессос — 15 мин
  • Аэропорт — 25 мин
  • Ближайший пляж — 30 мин

Торговые центры рядом

  • ТЦ Тахтакале — 9 км
  • ТЦ Flora Park — 10 км
  • ТЦ 5M MİGROS — 20 км
  • ТЦ Özdilekpark — 19,5 км
  • ТЦ Markantalya АВМ — 23,5 км
  • ТЦ Mall Of Antalya 40 км – 30 мин

Учебные заведения

  • Колледж Bahcelievler — 15 км
  • Колледж Antalya Toplum — 8 км
  • Колледж Yeryuzu — 8,5 км
  • Научный университет Анталии — 2,8 км
  • Университет Акдениз — 22,5 км
  • Международный университет Анталии — 26 мин

Больницы рядом

  • Частная больница D. Термессос — 2,5 км
  • Больница Дошемеалты Девлет — 1,6 км
  • Стоматологическая клиника — 3,5 км
Местонахождение новостройки
Doesemealti, Турция

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Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Doesemealti, Турция
от
€205,450
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