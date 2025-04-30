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Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в инвестиционном проекте в Стамбуле.

Ozgurluk Caddesi, Турция
от
$66,190
BTC
0.7873169
ETH
41.2666434
USDT
65 441.0274409
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26284
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Не имеющая аналогов предложение на Турецком рынке недвижимости от нашей компании!

Начинается строительство ЖК на площади 13.848 м2, состоящего из 5-и блоков, всего 324 квартиры различной планировкой и площадью, рядом с выставочным центром "Tuyap" который является местом проведения международных, торговых ярмарок в Стамбуле.

В продаже квартиры:

Квартиры с одной спальней (1+1) от 2.590.000 TL
Квартиры с двумя спальнями (2+1) от 4.520.000 TL

На старте строительства Вы приобретаете 1 м2 за 996 USD, аналитика показывает, что стоимость 1 м2 в аналогичных проектах на сегодняшний день составляет в районе 2.000 USD.

Выставочный центр "Tuyap" это глобальная платформа ежегодно принимает около 70 миллионов посетителей из 145.000 стран.

А это значит, что проект имеет высокую ликвидность и Ваш заработок при перепродаже ГАРАНТИРОВАН!

Инвестируйте в долевое строительство по цене 996 USD за м2, в высоколиквидный жилой комплекс!
 

Инвестиции под Гражданство Турции:

Вариант 1.

Инвестируйте в прямое, долевое строительство покупки квартир в жилом комплексе (по цене 1.000 USD за м2) с возможность получения Гражданства Турции для все семьи.

Условия для инвесторов:

  • Порог входа: от 500 000 USD
  • Выход из инвестиции через 3-и года
  • Доход после продажи объектов - 50% или 250.000 USD
  • Гарантия от банкротства - страховая компания SPK

Вариант 2.

Инвестируйте в депозит строительного фонда с возможность получения Гражданства Турции для все семьи.

Условия для инвесторов:

  • Порог входа: от 500 000 USD
  • Выход из инвестиции через 3-и года
  • Гарантированный доход - 15% или 75.000 USD
  • Гарантия от банкротства - страховая компания SPK

Это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.

Для получения подробной информации - пишите / звоните, мы с радость ответим на все Ваши вопросы.

Местонахождение на карте

Ozgurluk Caddesi, Турция

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Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в инвестиционном проекте в Стамбуле.
Ozgurluk Caddesi, Турция
от
$66,190
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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