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Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном рядом с центром Дюздже, Турция

Черноморский регион, Турция
от
$206,758
14.04.2025
$205,853
13.04.2025
$205,973
12.04.2025
$206,741
11.04.2025
$211,413
10.04.2025
$212,276
09.04.2025
$213,340
08.04.2025
$213,208
06.04.2025
$213,334
05.04.2025
$211,391
04.04.2025
$214,214
03.04.2025
$216,590
02.04.2025
$216,135
01.04.2025
$215,645
30.03.2025
$214,985
29.03.2025
$216,591
28.03.2025
$217,381
27.03.2025
$216,619
26.03.2025
$216,484
25.03.2025
$215,743
24.03.2025
$215,005
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19949
ID новостройки на Realting
In CRM: 2376610
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Черноморский регион

О комплексе

Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой, тренажерным залом, бассейном.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 2,2 км
  • Университет - 6,7 км
  • Центр города - 2,8 км
  • Автобусная остановка - 450 метров

Местонахождение на карте

Черноморский регион, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном рядом с центром Дюздже, Турция
Черноморский регион, Турция
от
$206,758
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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