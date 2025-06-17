Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция

Проект состоит из 11 зданий с 1 437 двухуровневыми квартирами с 1-5 спальнями.
Особенности:
Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.Расположение и объекты поблизости
Проект располагается в стремительно развивающемся районе Алтынташ города Анталия. В ближайшие годы данный район будет невероятно развит, имея всё необходимое для комфортной жизни. Минимальная удаленность проекта от пляжа и центра Лары, а также аэропорта Анталии и хорошая транспортная развязка очень привлекают многих инвесторов.