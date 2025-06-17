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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, аквапарком и зелеными зонами, Алтынташ, Турция

Аксу, Турция
от
$159,218
;
6
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Описание Описание
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ID: 26414
ID новостройки на Realting
In CRM: 2461055
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аксу

О комплексе

Проект состоит из 11 зданий с 1 437 двухуровневыми квартирами с 1-5 спальнями.

Особенности:

  • бассейн
  • фитнес-центр
  • сауна
  • турецкая баня
  • парная
  • детские площадки
  • аквапарк
  • прогулочные дорожки
  • баскетбольная площадка
  • теннисный корт
  • зоны отдыха
  • большие зеленые зоны
  • крытая и открытая парковка

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Проект располагается в стремительно развивающемся районе Алтынташ города Анталия. В ближайшие годы данный район будет невероятно развит, имея всё необходимое для комфортной жизни. Минимальная удаленность проекта от пляжа и центра Лары, а также аэропорта Анталии и хорошая транспортная развязка очень привлекают многих инвесторов.

Местонахождение на карте

Аксу, Турция

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Аксу, Турция
от
$159,218
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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