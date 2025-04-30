Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция

В популярном туристическом районе в этом малоэтажном комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1–2 спальнями и пентхаусы с 2-3 спальнями.

Особенности квартир

Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель.

Удобства и оснащение в доме

Открытый бассейн (440 м²), джакузи, детский бассейн, лобби-кафе (110 м²), SPA (закрытый бассейн, турецкая баня, сауна, джакузи, VIP SPA, массажные комнаты, зона отдыха), тренажёрный зал, детская игровая комната, кафе (266 м²), огороженная территория, открытая парковка (20 парковочных мест), закрытая парковка (38 парковочных мест), Wi-Fi, спутниковое TV, подстветка территории и фасадов, электрогенератор.

Расположение и объекты поблизости

Район Оба — ближайший к центру города Алания. Он отличается местным пляжем, который отмечен престижной наградой «Голубой флаг» — знаком качества для курортов. Привлекает близостью к оборудованной зоне пикников, музеям и историческим достопримечательностям Алании.