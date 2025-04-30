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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция

Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция

Оба, Турция
от
$268,737
;
6
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ID: 16264
ID новостройки на Realting
In CRM: 2364117
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

О комплексе

В популярном туристическом районе в этом малоэтажном комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1–2 спальнями и пентхаусы с 2-3 спальнями.

Особенности квартир

Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель.

Удобства и оснащение в доме

Открытый бассейн (440 м²), джакузи, детский бассейн, лобби-кафе (110 м²), SPA (закрытый бассейн, турецкая баня, сауна, джакузи, VIP SPA, массажные комнаты, зона отдыха), тренажёрный зал, детская игровая комната, кафе (266 м²), огороженная территория, открытая парковка (20 парковочных мест), закрытая парковка (38 парковочных мест), Wi-Fi, спутниковое TV, подстветка территории и фасадов, электрогенератор.

Расположение и объекты поблизости

Район Оба — ближайший к центру города Алания. Он отличается местным пляжем, который отмечен престижной наградой «Голубой флаг» — знаком качества для курортов. Привлекает близостью к оборудованной зоне пикников, музеям и историческим достопримечательностям Алании.

Местонахождение на карте

Оба, Турция

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Жилой комплекс Жилой комплекс с большим спа-центром, 350 метров до моря, Оба, Алания, Турция
Оба, Турция
от
$268,737
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