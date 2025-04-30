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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс с видом на море и озеро, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция

Бююкчекмедже, Турция
от
$220,491
28.05.2025
$220,491
18.05.2025
$225,197
17.05.2025
$224,366
16.05.2025
$224,516
14.05.2025
$226,323
13.05.2025
$223,910
11.05.2025
$223,427
10.05.2025
$224,174
09.05.2025
$222,352
08.05.2025
$221,544
07.05.2025
$222,309
14.04.2025
$221,313
13.04.2025
$221,442
12.04.2025
$222,267
11.04.2025
$227,291
10.04.2025
$228,218
09.04.2025
$229,363
08.04.2025
$229,220
06.04.2025
$229,356
05.04.2025
$227,267
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ID: 16648
ID новостройки на Realting
In CRM: 2366022
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

О комплексе

Строящийся жилой инвестиционный проект с видом на Мраморное море и озеро Бююкчекмедже одновременно. Это роскошный семейный комплекс с колоритом туристического курорта, состоящий из 2 корпусов, высотой до 14 этажей. Озелененная территория комплекса составляет 8000 м2. Доступны разные планировки квартир - с 1-4 спальнями.

Первый платёж 50%, рассрочка на 24 месяца.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: комплексная система безопасности и круглосуточная охрана, сауна, парная, турецкие бани, фитнесс клуб, подземный гараж 2 этажа, открытый бассейн в дополнение к закрытому зимнему бассейну, детские игровые площадки, прогулочные и спортивные дорожки, баскетбольная и футбольная площадка, 19 магазинов.

Расположение и объекты поблизости

Бююкчекмедже — провинциальный район Стамбула, расположенный в европейской части города, прямо на побережье Мраморного моря. Здесь сосредоточены промышленные компании города. На побережье есть несколько пляжей, популярных среди местных жителей. Первые поселения людей в этом районе датируются эпохой неолита. В своё время здесь была расположена греческая колония Афира.

Самые важные точки рядом с проектом:

  • 10 км от аэропорта Хезарфен.
  • 5 км от торгового центра Perlavista.
  • 10 км от парка Мармара.
  • 4 км от Стамбульского университета.
  • 2 км от международной школы Brights.

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс с видом на море и озеро, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$220,491
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