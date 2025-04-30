Жилой комплекс Элитный жилой комплекс с видом на море и озеро, Бююкчекмедже, Стамбул, Турция

Строящийся жилой инвестиционный проект с видом на Мраморное море и озеро Бююкчекмедже одновременно. Это роскошный семейный комплекс с колоритом туристического курорта, состоящий из 2 корпусов, высотой до 14 этажей. Озелененная территория комплекса составляет 8000 м2. Доступны разные планировки квартир - с 1-4 спальнями.

Первый платёж 50%, рассрочка на 24 месяца.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: комплексная система безопасности и круглосуточная охрана, сауна, парная, турецкие бани, фитнесс клуб, подземный гараж 2 этажа, открытый бассейн в дополнение к закрытому зимнему бассейну, детские игровые площадки, прогулочные и спортивные дорожки, баскетбольная и футбольная площадка, 19 магазинов.

Расположение и объекты поблизости

Бююкчекмедже — провинциальный район Стамбула, расположенный в европейской части города, прямо на побережье Мраморного моря. Здесь сосредоточены промышленные компании города. На побережье есть несколько пляжей, популярных среди местных жителей. Первые поселения людей в этом районе датируются эпохой неолита. В своё время здесь была расположена греческая колония Афира.

Самые важные точки рядом с проектом: