Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция

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Комплекс расположен на холме между Торосскими горами и Средиземным морем, в 3 км от пляжа. Благодаря расположению вид из любого окна комплекса позволяет оценить всю красоту окружающей природы. Gold City - это удивительный комплекс площадью 175 000 кв.м., в котором есть все для полноценного о…