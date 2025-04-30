  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксу
  4. Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция

Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция

Аксу, Турция
от
$110,331
07.05.2025
$110,052
14.04.2025
$109,559
13.04.2025
$109,623
12.04.2025
$110,032
11.04.2025
$112,518
10.04.2025
$112,977
09.04.2025
$113,544
08.04.2025
$113,474
06.04.2025
$113,541
05.04.2025
$112,507
04.04.2025
$114,009
03.04.2025
$115,273
02.04.2025
$115,032
01.04.2025
$114,770
30.03.2025
$114,420
29.03.2025
$115,274
28.03.2025
$115,695
27.03.2025
$115,289
26.03.2025
$115,217
25.03.2025
$114,822
;
11
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 13298
ID новостройки на Realting
In CRM: 2345075
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аксу

О комплексе

Резиденция располагает парковкой, бассейнами для взрослых и детей, зоной отдыха, круглосуточным видеонаблюдением, охраной и консьерж-сервисом.

Удобства и оснащение в доме
  • Видеодомофон
  • Кондиционер в гостиной
  • Встроенная кухонная бытовая техника (плита, вытяжка, духовой шкаф)
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с оживленным бульваром.

Местонахождение на карте

Аксу, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном районе, 300 метров до пляжа и набережной, Махмутлар, Турция
Махмутлар, Турция
от
$425,291
Жилой комплекс Modern River View apartment in Alanya, Kestel
Яйлалы, Турция
от
$134,534
Жилой комплекс Новая резиденция бизнес-класса в самом центре Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$249,504
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Бейоглу, Турция
от
$717,510
Жилой комплекс Type B_66
Сарыер, Турция
от
$128,162
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами, Аксу, Анталия, Турция
Аксу, Турция
от
$110,331
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Новые квартиры с удобным расположением в Махмутларе
Жилой квартал Новые квартиры с удобным расположением в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$152,685
Комплекс Sky Blue Plus комплекс с отличным местоположением, качественной застройкой, современным дизайном, а так же профессиональным управлением. Отличный вариант для вашего отдыха, для постоянного проживания, а так же – инвестиций. Находится в самом начале района Махмутлар, всего в 12 км от…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс элитных таунхаусов с бассейнами, садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$445,336
Проект, расположенный в окружении природных ландшафтов, представляет собой современные и экологичные пространства, включающие 177 таунхаусов. Все дома предлагают стильный интерьер, элегантный ландшафтный дизайн и личный кусочек природы. Каждый таунхаус тщательно спроектирован, чтобы предоста…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в комплексе Gold City
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в комплексе Gold City
Каргыджак, Турция
от
$137,737
Комплекс расположен на холме между Торосскими горами и Средиземным морем, в 3 км от пляжа. Благодаря расположению вид из любого окна комплекса позволяет оценить всю красоту окружающей природы. Gold City - это удивительный комплекс площадью 175 000 кв.м., в котором есть все для полноценного о…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации