Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Мраморноморский регион
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
190
Бурса
55
Коджаэли
25
Mudanya
14
Бейликдюзю
10
Ускюдар
8
Besevler Mahallesi
6
Niluefer
6
Показать больше
Дуплекс В архив
Очистить
28 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€292,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€187,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€215,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€157,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€425,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4/4
Оформленные со Вкусом Квартиры 4+1 в Термаль. Купить недвижимость в самом престижном районе …
€167,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€453,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€447,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€264,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€199,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€170,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€159,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€204,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€181,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/7
Стильные Квартиры с Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры расположены в районе Чынарджы…
€176,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€319,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gemlik, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gemlik, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 6/6
Роскошная Квартира в Гемлике, Бурса, с Видом на Море. Квартира в Гемлике, Бурса, с панорамны…
€310,000
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€214,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Guendogdu, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Guendogdu, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 4
Квартиры с Панорамным Видом на Море Рядом с Пляжем в Бурсе. Квартиры в Бурсе в благоустроенн…
€161,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Gemlik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Gemlik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2
Готовые Дуплексы в Комплексе с Бассейном в Бурсе. Недвижимость в Бурсе расположена среди оли…
€152,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 17/17
Квартира в Бурсе, Нилюфер, в Проекте с Аквапарком и Бассейном. Двухуровневая квартира находи…
€578,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира с Видом на Горы и с Террасой в Бурсе. Двухуровневая квартира в Бурсе,…
€109,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Uecevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uecevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 10/10
Квартиры для Инвестиций в Проекте в Центре Бурсы в Нилюфере. Квартиры расположены в Бурсе, Н…
€202,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 3/4
Роскошные Квартиры с Видом на Море и Горы в Муданье, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе расп…
€288,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Этаж 8/8
Квартиры с Просторным Дизайном в Бурсе, Нилюфер. Просторные квартиры расположены в центре ра…
€237,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Меблированная Квартира-Дуплекс в Ялова, Турция с Видом на Природу. Полностью меблированная к…
€138,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 8/9
Просторные Квартиры в Престижном Комплексе в Бурсе, Нилюфер. Квартиры с просторной планировк…
€714,000

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти