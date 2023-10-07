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Дуплексы с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Mudanya
14
Fatih Mahallesi
8
Ускюдар
8
Besevler Mahallesi
6
Niluefer
6
Termal
6
Шишли
6
Эюпсултан
6
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105 объектов найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€665,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€181,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€207,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€259,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€147,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€173,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Этаж 8/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€407,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Море в Престижном Районе Бурсы. Квартира с видом на море распо…
€231,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€157,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€425,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 12
Квартиры в Стамбуле в 2.5 км от Западной Пристани. Квартиры в Стамбуле расположены в центре …
€347,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,25 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€392,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 5/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€228,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 5/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€237,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€283,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ciftlikkoey, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€257,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 6
Квартиры в Ускюдаре с Видом на Босфор и Девичью Башню. Роскошные квартиры на продажу в Ускюд…
€1,28 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€6,09 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 613 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€4,76 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Побережьем. Квартиры в районе Бююкчекмедже недале…
€466,000
Дуплекс 4 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€963,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 561 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€8,38 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Tomtom Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Стамбуле, Бейоглу, Недалеко от Моря. Квартиры в итальянском стиле распол…
€1,10 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€447,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/3
Недвижимость в Бурсе в Комплексе с Ухоженным Садом и Бассейном Недвижимость находится в Муда…
€168,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€159,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€952,000
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€756,000

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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