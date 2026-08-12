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Дуплексы с видом на море в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
75
Бейликдюзю
9
Ялова
38
Бююкчекмедже
6
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60 объектов найдено
Дуплекс 7 комнат в Караджабей, Турция
Дуплекс 7 комнат
Караджабей, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$325,448
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Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 9
Современные квартиры с видом на море и бассейном в Бююкчекмедже, рядом с яхт-мариной Эти эле…
$1,80 млн
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$178,881
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DD CO DEDD CO DE
Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$165,272
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море прямо у песчаного пляжа в Чынарджыке, Ялова Ялова занимает выгодное…
$187,232
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$220,347
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,830
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Дуплекс 7 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$6,41 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$292,405
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Дуплекс 5 комнат в Пендик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$474,323
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Дуплекс 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$620,889
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Дуплекс 5 комнат в Бейкоз, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на Босфор и море в современном комплексе в Стамбуле, Турция Район Бейкоз, р…
$2,80 млн
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$178,881
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Квартиры с видом на море и природу в Ялове, Чынарджык Ялова – быстро развивающийся город бла…
$110,267
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Дуплекс 7 комнат в Пендик, Турция
Дуплекс 7 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$755,915
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Дуплекс 6 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Этаж 4/4
Квартиры на берегу моря с потрясающим видом и инфраструктурой в центре Яловы Ялова — один из…
$600,116
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Дуплекс 6 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Этаж 5/5
Квартиры в комплексе с бассейном в Ялове Ялова – популярное туристическое направление благод…
$293,274
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Дуплекс 7 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 7 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$663,590
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном и видом в центре Чынарджыка, Ялова Ялова занимает выг…
$134,615
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Дуплекс 5 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$220,533
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3/4
Двухуровневые квартиры с 2 и 3 спальнями в районе Тешвикие, Ялова Ялова — это город с отличн…
$146,637
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Дуплекс 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Квартиры с видом на море в тихом комплексе в Стамбуле, Кадыкёй Квартиры расположены на азиат…
$1,67 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$119,980
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира в комплексе с бассейном в Бурсе Квартира расположена в Муданье – одно…
$356,607
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Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в Бююкчекмедже, всего в 600 метрах от пристани для яхт Бююкчекмедже — од…
$380,843
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Дуплекс 4 комнаты в Муданья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 5/5
Двухуровневая квартира с видом на море в комплексе с парковкой в Муданье, Бурса Квартира рас…
$304,674
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Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$577,035
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Дуплекс 4 комнаты в 25 Carsi Eczanesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
25 Carsi Eczanesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 7/4
Осталось всего несколько квартир 3+1 — крайне ограниченный запас!Цена начинается от $405 000…
$400,000
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Дуплекс 6 комнат в Чифтликкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/4
Просторные квартиры в обособленном комплексе с бассейном в Чифтликкёй, Ялова Ялова выгодно р…
$293,274
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Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 12
Готовые квартиры «под ключ» в Стамбуле, Бейликдюзю Готовые к заселению квартиры находятся в …
$398,345
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
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