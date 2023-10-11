Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Кадыкёй
  5. Дуплексы

Дуплексы в Кадыкёй, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
5 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 13
Новый элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
€712,500
Дуплекс 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 15
Элитный комплекс в Кадыкёй Рады Вам представить элитный комплекс с собственной инфрас…
€970,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Кадыкёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 12
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€2,73 млн
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 7
Площадь 280 м²
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус 6+1 в самом модном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖД…
€1,64 млн
Дуплекс 6 комнат с парковкой, с лифтом, с охраной в Кадыкёй, Турция
Дуплекс 6 комнат с парковкой, с лифтом, с охраной
Кадыкёй, Турция
Комнаты 6
Площадь 295 м²
Этаж 8/8
Новый дуплекс 5+1 в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДжаддебостанВ са…
€1,76 млн
Realting.com
Перейти