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Дуплексы в Малтепе, Турция

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6 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$347,909
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Дуплекс 4 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
Квартиры на продажу рядом с шоссе E-5 и метро в Мальтепе, Стамбул Квартиры расположены в Кюч…
$368,714
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Дуплекс 6 комнат в Малтепе, Турция
Дуплекс 6 комнат
Малтепе, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на город на центральной улице в Малтепе, Стамбул Малтепе, расположенный на …
$421,979
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TekceTekce
Дуплекс 4 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$375,649
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Дуплекс 6 комнат в Малтепе, Турция
Дуплекс 6 комнат
Малтепе, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 5/6
Квартиры в шаговой доступности от ключевого транспорта в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из …
$446,257
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Дуплекс 5 комнат в Малтепе, Турция
Дуплекс 5 комнат
Малтепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5/6
Квартиры в шаговой доступности от ключевого транспорта в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из …
$404,513
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